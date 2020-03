The Weeknd Drops ‘Heartless’ Remix avec Lil Uzi Vert

À peine 72 heures après la sortie d’After Hours, The Weeknd sort une édition de luxe de son nouvel album.

L’ensemble de 14 pistes ajoute cinq chansons bonus, dont des remixes à «Blinding Lights», «Save Your Tears» et «After Hours», ainsi qu’un remix «Heartless» avec Lil Uzi Vert. Le rappeur d’Eternal Atake, qui avait déjà collaboré avec The Weeknd sur “UnFazed” de Luv Is Rage 2, invités du Vapors Remix du hit à succès.

“Oui, je jure que je suis sans cœur, plus de vie, tenez mes poignets”, viola Uzi sur le rythme ralenti. “Elle me vole pour mon amour, je me sens comme un bâton.”

L’album de luxe comprend également la version live de “Scared to Live” de la performance de The Weeknd sur “SNL” plus tôt ce mois-ci. After Hours se prépare pour un énorme début dans les charts avec plus de 400 000 unités d’album équivalentes.

Pendant ce temps, l’album d’Eternal Atake d’Uzi est n ° 1 pour une deuxième semaine sur le Billboard 200 grâce à l’édition de luxe, LUV vs. The World 2.

Diffusez After Hours (Deluxe) ci-dessous.

