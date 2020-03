The Weeknd effectue des “lumières aveuglantes” sur “SNL”

Le Weeknd revient à l’étape “SNL”.



Juste avant l’arrivée de son quatrième album studio, The Weeknd a fait sa troisième apparition sur Saturday Night Live depuis 2014 pour livrer une interprétation live de sa sélection “Blinding Lights”. La coupe, qui a touché le sol en même temps que “Heartless” de Weeknd, a continué à être la chanson thème officielle de Wrestlemania tout en menant la campagne vers le retour officiel de The Weeknd. En parlant avec CR Men, The Weeknd a brisé la signification de chansons comme “Heartless” alors qu’il inaugure la phase suivante.

“Il m’a semblé approprié de l’éteindre. Je joue un personnage dans la vidéo qui devient compromis et compense ensuite avec tous les péchés que Vegas fournit. C’est une excellente introduction au prochain chapitre de ma vie.”

Animé par la star de No Time To Die Daniel Craig, l’épisode de cette semaine a également présenté une apparition notable de la sénatrice Elizabeth Warren en tant qu’ancienne candidate à la présidentielle face à sa version SNL via l’actrice Kate Mckinnon.

“Vous savez, je vais très bien”, a déclaré Warren. «Mes amis et ma famille m’ont tellement soutenu. Ils ont appelé sans arrêt, demandant: «Êtes-vous d’accord? De quoi avez-vous besoin? Étiez-vous éligible? “Ce genre de chose.”

Doublée, Warren est même apparue dans un clip dans lequel elle et McKinnon ont participé au défi viral “#FlipTheSwitch”, mettant en vedette le morceau “Nonstop” de Drake.

