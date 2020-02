The Weeknd et Kendrick Lamar ont poursuivi pour «Priez pour moi»

The Weeknd et Kendrick Lamar sont confrontés à des problèmes juridiques.

Le groupe de rock basé à Brooklyn Yeasayer poursuit le chanteur et rappeur pour leur collaboration en 2018 “Pray for Me” de la bande originale de Black Panther.

Dans le procès, obtenu par TMZ, le groupe allègue que le duo a extrait du matériel de sa chanson de 2007 «Sunrise», l’a légèrement modifié et utilisé sur «Pray».

La partie prétendument volée de «Sunrise» est une «performance chorale distinctive» que le groupe a enregistrée en utilisant leurs propres voix. Yeasayer affirme que The Weeknd et Kendrick l’ont légèrement modifié avec «l’intention de cacher l’infraction» et l’ont utilisé jusqu’à huit fois dans «Priez pour moi».

Yeasayer dit que le matériel prétendument volé est «immédiatement reconnaissable» comme le leur. Le groupe recherche tous les profits et dommages de «Pray for Me». Il veut également une injonction bloquant les ventes et la diffusion de la chanson.

Écoutez les deux pistes ci-dessous.

Aime

0