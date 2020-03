The Weeknd laisse tomber trois titres bonus sur “After Hours (Deluxe)”

The Weeknd garde ses fans heureux pendant la quarantaine.

Une semaine après avoir abandonné l’édition de luxe d’After Hours, le crooner XO a partagé trois autres morceaux bonus de son album en tête du classement. Les chansons, qu’il a d’abord prévisualisées sur Instagram Live la semaine dernière, incluent «Nothing Comparees», «Missed You» et «Final Lullaby».

La semaine dernière, The Weeknd a sorti une édition de luxe de l’album avec cinq chansons bonus, y compris des remixes pour “Blinding Lights”, “Save Your Tears” et “After Hours”, ainsi qu’un remix “Heartless” avec Lil Uzi Vert. Les huit coupures bonus portent désormais le total de l’album à 22 titres.

After Hours, qui a été publié le 20 mars, a fait ses débuts au n ° 1 sur le Billboard 200 avec 444000 unités d’album équivalentes aux États-Unis.Il devient le quatrième album n ° 1 de The Weeknd et la plus grande semaine globale de tous les albums en 2020.

La sortie de l’album a été annoncée avant la pandémie mondiale, mais The Weeknd a décidé d’avancer la date de sortie malgré le manque d’opportunités marketing. «Quand j’ai commencé à faire cet album, je n’aurais jamais imaginé qu’il sortirait alors que nous sommes confrontés à une pandémie mondiale. J’ai toujours senti que la musique m’a aidé dans les moments difficiles et j’espère que ce travail peut faire de même pour les autres », a-t-il déclaré à TMZ.

Il a également rendu hommage à ceux qui mettaient leur vie en danger. “Il est étonnant de voir les vrais héros briller dans notre monde en ce moment, les travailleurs de la santé, les commis et le personnel des épiceries, les livreurs, les premiers intervenants – chacun met sa vie en jeu pour aider les autres”, a-t-il ajouté. “Cet album est pour eux et toute petite joie ou soulagement qu’il peut apporter.”

Diffusez «Rien de comparable», «Vous avez manqué» et «Berceuse finale» ci-dessous.