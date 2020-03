The Weeknd lance le court métrage «After Hours»

Alors qu’il s’apprête à sortir son nouvel album After Hours le 20 mars, The Weeknd lance un court-métrage pour la chanson-titre.

Le clip de cinq minutes, réalisé par Anton Tammi, s’ouvre avec le crooner XO sur le tournage de “Jimmy Kimmel Live!” Après sa performance de «Blinding Lights», il se dirige dans les coulisses avec son nez bandé ensanglanté et son blazer rouge avant de parcourir les rues désolées de Los Angeles la nuit alors que le délire s’installe. Il hallucine en marchant dans le métro, accompagné de l’instrument de la piste. Dans la scène finale, il monte un ascenseur avec un couple avant que les portes ne se ferment et des cris se font entendre alors que l’écran devient rouge.

Le 11 juin, The Weeknd donnera le coup d’envoi de sa «Tournée After Hours». Le trek mondial de 62 dates se rendra aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en France avec le soutien de Sabrina Claudio et Don Toliver aux États-Unis et de 88GLAM et Claudio en Europe. Des émissions supplémentaires ont été ajoutées à Londres, Los Angeles, Toronto et Miami.

After Hours, la suite de Starboy en 2016, a déjà donné naissance au palmarès Hot 100 “Heartless” et “Blinding Lights”, qui est devenu le 7e numéro 1 du Weeknd sur le graphique Hot R&B Songs de Billboard, le plus grand nombre pour tous les artistes. Samedi, il reviendra à «SNL» en tant qu’invité musical.

Regardez la vidéo «After Hours» ci-dessous.