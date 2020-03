The Weeknd lance une nouvelle chanson «Scared to Live» sur «SNL»

Il y a 6 minutes

The Weeknd est revenu à «SNL» pour la troisième fois.

Le crooner XO a repris Studio 8H pour la première fois depuis 2016 pour interpréter une paire de pistes de son prochain album After Hours sur l’épisode hébergé par Daniel Craig. Pour sa première représentation, il a livré son single «Blinding Lights» sur une scène en miroir, vêtu de son blazer rouge désormais emblématique avec un nez ensanglanté et bandé.

Il est revenu plus tard dans l’épisode pour débuter un tout nouveau morceau intitulé “Scared to Live” avec Daniel Lopatin de Oneohtrix Point Never, qui a composé la partition pour Uncut Gems. La performance comportait des synthés qui rappellent ceux utilisés dans le film Safdie Brothers dans lequel The Weeknd a fait ses débuts d’acteur aux côtés d’Adam Sandler.

“Eh bien, je ne suis pas l’homme que j’ai été / J’ai fait des choses que je ne pouvais pas vous laisser voir / Refusez d’être celui qui ternit votre cœur”, chante Abel sur la ballade R&B, qui présente un échantillon d’Elton John ” Ta chanson.”

De plus, The Weeknd a rejoint Kenan Thompson et Chris Redd de «SNL» pour une esquisse musicale hilarante sur des hommes dormant «Sur le canapé» au lieu d’être au lit avec leurs amants. Il est également revenu pour un bref segment “Weekend Update”, surnommé “TheWeeknd Update”.

L’apparition de «SNL» précède son très attendu album After Hours, dont la sortie est prévue pour le 20 mars. The Weeknd prendra la route lors de sa «After Hours Tour», qui débutera le 11 juin à Vancouver.

