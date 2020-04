The Weeknd lance une vidéo trippy pour ‘Jusqu’à ce que je saigne’

Il y a 11 minutes

La saga continue.

The Weeknd lance le cinquième épisode de sa série de vidéos After Hours pour «Jusqu’à ce que je saigne». Après avoir été décapité dans la vidéo sanglante de “In Your Eyes”, le crooner XO revient avec toutes ses parties du corps en contact.

Le clip vertigineux s’ouvre avec un Abel délirant lors d’une somptueuse soirée dans le même blazer rouge au nez bandé. Alors que la pièce tourne et que des confettis et des ballons pleuvent sur lui, il attire le regard d’une jeune femme avant de tomber au sol. Il finit par ramper et sortir dans la nuit enneigée avant de s’évanouir.

“Je ne peux pas bouger, je suis tellement paralysé / je suis tellement paralysé / je ne peux pas expliquer pourquoi je suis terrifié / je suis si terrifié”, crie-t-il.

“Jusqu’à ce que je saigne” suit les visuels de “In Your Eyes”, “After Hours”, “Blinding Lights” et “Heartless” de son album en tête du classement After Hours. L’album est n ° 1 pour une deuxième semaine sur le Billboard 200, tandis que “Blinding Lights” reste n ° 1 sur le Billboard Hot 100.

The Weeknd a récemment publié une édition de luxe de l’album avec trois pistes bonus ainsi qu’un EP de remix à six pistes dont le “Heartless (Vapor Wave Remix)” avec Lil Uzi Vert.

