The Weeknd n’est pas là pour vos blagues sur la période “Lumières aveuglantes”

Le Weeknd est un peu dégoûté.



Nous avons salué la vidéo “Blinding Lights” de The Weeknd comme l’un de ses meilleurs affichages visuels, mais certains de ses fans ne sont pas tout à fait capables de voir à travers tout le sang qui apparaît dans le clip. Si vous ne l’avez pas encore vu, il y a BEAUCOUP de sang ornant le visage de la superstar canadienne, qui se bat et se promène dans la ville avec son visage d’une teinte sombre de pourpre. Les gens ont fait des blagues sur un exemple particulier dans la vidéo, où The Weeknd rit maniaque avec un liquide rouge foncé dégoulinant de sa bouche. Bien sûr, il y a quelques fans qui remettent en question “cette période du mois” mais Abel n’aime pas trop imaginer cette image dans sa tête.

“Lui: tu es très mouillé ce soir hein * allume les lumières *”, a légendé un fan sur une vidéo de The Weeknd en riant avec du sang couvrant sa bouche. Étonnamment, l’artiste a en fait commenté la blague sur le sexe oral, laissant tomber un emoji singulier “non impressionné” et en restant là. De toute évidence, il attend plus de son public.

Si vous n’avez pas encore regardé la vidéo de “Lumières aveuglantes”, faites-vous plaisir et regardez-la ici. Il deviendra probablement l’un des meilleurs clips de toute l’année.

.