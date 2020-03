The Weeknd perd sa “foi” sur “After Hours”: écouter

Après beaucoup d’anticipation, The Weeknd est venu cette semaine et a sorti son quatrième album studio After Hours. Bien qu’il n’y ait aucune fonctionnalité répertoriée, le projet de 14 pistes comprend des contributions de Metro Boomin, Max Martin, Illangelo, Kevin Parker de Tame Impala et Oneohtrix Point Never pour n’en nommer que quelques-unes. Servant d’album d’isolement parfait, rempli d’hymnes solitaires pour ces temps sombres et déconnectés dans lesquels nous vivons, un morceau en particulier que nous cherchons à mettre en évidence pour vous tous aujourd’hui est “Faith”, qui trouve Abel abordant ses difficultés avec des drogues et des relations.

“Je suis sobre depuis un an, maintenant il est temps pour moi / Pour revenir à mes anciennes habitudes, ne pleure pas pour moi / Je pensais que je serais un homme meilleur, mais j’ai menti à moi et à toi, »Chante-t-il angéliquement sur le refrain.

After Hours est dédié à son fidèle fan Lance, décédé quelques jours avant sa sortie. “Vous étiez l’un des véritables piliers de ma base de fans XO”, a déclaré The Weeknd. “Je vous dédie After Hours, mon ami.” Recherchez The Weeknd dans une ville près de chez vous alors qu’il prépare sa prochaine “After Hours Tour”, qui, espérons-le, n’est pas repoussée à cause de ce coronavirus. Nous vous tiendrons au courant cependant.

Écoutez «Faith» et dites-nous ce que vous en pensez! Diffusez le reste d’After Hours ici sur HNHH.

Paroles de Quotable:

Allume un émoussé avec la flamme

Mettez cette cocaïne dans une assiette

Molly avec la pluie violette

Parce que j’ai perdu ma foi

Alors j’ai coupé la douleur, euh

Je l’ai nagé dans mes veines

Maintenant mon esprit est hors de place, ouais

Parce que j’ai perdu ma foi

– Abel

