The Weeknd regarde dans les fenêtres de l’âme sur “In Your Eyes”

Vous ne savez jamais quels personnages étranges et quelles expériences qui changeront votre vie que vous rencontrerez à la tombée de la nuit, et c’est l’essence que The Weeknd apporte avec sa récente sortie de la bande originale du film After Hours. “Vous pouvez trouver l’amour, la peur, les amis, les ennemis, la violence, la danse, le sexe, les démons, les anges, la solitude et la convivialité tous dans les After Hours de la nuit”, explique The Weeknd.

Vendredi 20 mars, le chanteur a partagé son projet record et très attendu, et il fait parler des médias sociaux depuis sa fin à minuit. Cela fait quatre ans que le monde a reçu Starboy, un album qui a reçu les éloges des critiques, des fans et des autres artistes. After Hours continue avec le mélange pop-electronica-dance-R & B qui fait de The Weeknd un artiste qui se démarque dans un genre bien à lui, et bien qu’il y ait beaucoup de vibrations à avoir avec le disque, nous mettrons en évidence “In Your Eyes” ” cette fois-ci.

“In Your Eyes” n’est pas sans rappeler les tubes radiophoniques que les fans adorent de The Weeknd, alors écoutez et partagez vos réflexions.

Paroles Quotable

J’ai essayé de trouver l’amour

Dans quelqu’un d’autre trop de fois

Mais j’espère que tu sais que je le pense vraiment

Quand je te dis que c’est toi qui étais dans mon esprit, oh

.