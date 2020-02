The Weeknd remporte le 10e rang n ° 1 du Billboard Rhythmic Songs Airplay Chart

Cette semaine, The Weeknd a enregistré sa 10e coupe n ° 1 sur le tableau de diffusion aérienne de Billboard Rhythmic Songs alors que sa piste “Heartless” passe du n ° 3 au n ° 1. Le saut est tout grâce à une augmentation de 10% de la diffusion, par Nielsen Music. “Heartless” rejoint maintenant une multitude de coupes Weeknd qui ont occupé le sommet:

«Love Me Harder», avec Ariana Grande, cinq ans, 3 janvier 2015

«Earned It (Fifty Shades of Grey)», trois, 2 mai 2015

“Je ne peux pas sentir mon visage”, cinq, 1er août 2015

«The Hills», cinq, 19 septembre 2015

«In The Night», un, 13 février 2016

«Might Not», Belly avec The Weeknd, trois, 30 avril 2016

«Starboy», mettant en vedette Daft Punk, six, 5 novembre 2016

«Party Monster», un, 1er avril 2017

«Priez pour moi», avec Kendrick Lamar, deux, 14 avril 2018

«Heartless», une semaine à ce jour, 8 février 2020

Avec le nouveau décompte, The Weeknd rompt désormais le lien qu’il détenait auparavant avec Beyonce et Jay-Z, devenant ainsi le septième acte à remporter des N ° 1 à deux chiffres du classement. À l’heure actuelle, les devants de la superstar canadienne comprennent Drake (26), Rihanna (17), Usher (13), Bruno Mars (11), Chris Brown (11) et Lil Wayne (11).

Ailleurs, “Heartless” se maintient dans le top 10 du tableau des airs de Pop Songs tout en gagnant lentement la 20e place du graphique R & B / Hip-Hop Airplay avec un public de 9,2 millions.

.