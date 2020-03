The Weeknd sort un court métrage “After Hours”

The Weeknd sort un court métrage pour accompagner son nouvel album “After Hours”, qui est parfois sombre et joker.



L’artiste canadien The Weeknd est resté dans l’ombre depuis trop longtemps et, très bientôt, il nous présentera sa dernière création intitulée After Hours. Pendant des mois, les fans avaient harcelé le chanteur au sujet de son prochain album et, il y a plusieurs semaines, il a finalement révélé son titre au monde, libérant quelques singles pour mener à la date de sortie du projet. En raison d’une arrivée le 20 mars, After Hours sera le quatrième album studio officiel d’Abel Tesfaye et il vient d’être complété par un court-métrage très stylisé, décrivant l’ambiance du projet.

Regardez-le ci-dessus et dites-nous ce que vous en pensez.

.