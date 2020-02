The Weeknd sort un nouveau morceau “After Hours”

En prévision de son prochain album After Hours, The Weeknd propose la chanson titre.

La chanson sombre et inquiétante retrouve le Starboy dans sa zone, offrant un autre morceau de perfection R&B.

After Hours, qui fait suite à son EP 2018 My Dear Melancholy, n’a pas encore de date de sortie. Plus tôt dans la journée, le crooner de Toronto a révélé la couverture illustrant un portrait sanglant de son visage.

L’album très attendu a déjà donné naissance à une paire de tubes platine, «Blinding Lights» et «Heartless», produit par Metro Boomin. Ce dernier a dépassé le Billboard Hot 100 en décembre.

The Weeknd reviendra à «SNL» pour jouer sur l’épisode du 7 mars.

