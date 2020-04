The Weeknd s’ouvre sur le «moment le plus sombre» de sa vie, ses 30 ans et la quarantaine

Le Weeknd s’ouvre.

La chanteuse timide pour la presse couvre le dernier numéro de Variety. Dans sa première entrevue assis en près de cinq ans, le natif de Toronto confronte son sombre passé alors qu’il célèbre un nouveau chapitre de sa vie. «J’ai l’impression que ma carrière ne fait que commencer», dit-il.

After Hours a été libéré comme prévu le 20 mars, alors que les États-Unis commençaient à peine à lutter contre la pandémie de coronavirus. L’équipe de Weeknd et les directeurs de label de Republic Records ont envisagé de retarder la sortie de l’album, mais The Weeknd ne l’avait pas.

“J’ai interrompu cette discussion tout de suite”, dit-il au magazine. «Les fans attendaient l’album et j’avais l’impression de devoir le livrer. Le succès commercial est une bénédiction, surtout parce que les chances étaient contre moi: [Music] le streaming est en baisse de 10%, les magasins sont fermés, les gens ne peuvent pas aller aux concerts, mais je m’en fichais. Je savais à quel point c’était important pour mes fans. »

Le chanteur, qui a eu 30 ans en février, se réjouit également de rencontrer son idole Jim Carrey et de la façon dont son son précoce a inspiré certaines de ses idoles musicales, notamment Usher. «J’ai entendu« Climax », [2012] La chanson Usher, et c’était comme, “Holy f–, c’est une chanson de Weeknd”, dit-il.

De plus, il réfléchit au «moment le plus sombre» de sa vie et à la façon dont il gère la vie en quarantaine.

En rencontrant Jim Carrey: «Je lui ai envoyé par SMS l’adresse de mon condo à Los Angeles, et il a dit:« Je peux littéralement voir votre place depuis mon balcon », et nous avons sorti des télescopes et nous nous saluions… Et quand je lui ai dit que ma mère m’avait emmenée pour voir Le Masque, il connaissait le théâtre! Quoi qu’il en soit, sur mon [30th] anniversaire, il a appelé et m’a dit de regarder par ma fenêtre, et sur son balcon il avait ces ballons rouges géants, et il est venu me chercher et nous sommes allés déjeuner. C’était surréaliste. Jim Carrey a été ma première inspiration pour tout type d’interprète, et je suis allé déjeuner avec lui le premier jour de mes 30 ans. »

Sur l’échantillonnage de «Your Song» d’Elton John sur «Scared to Live»: “Avant de le jouer pour Elton, je me disais” F -, j’espère qu’il aime ça. “Mais il était bizarre” – il était comme, “Mate, tu vas faire ça pendant longtemps!” “

Sur ses After Hours couper “Faith”: «Donc, il s’agit de la période la plus sombre de ma vie, vers 2013, 2014. Je devenais vraiment, vraiment bouleversé et je traversais beaucoup de choses personnelles. Je me suis arrêté à Vegas [for punching a police officer; he later pleaded no contest]. Ce fut une véritable ère de rock star, dont je ne suis pas vraiment fier. Vous entendez des sirènes à la fin de la chanson – c’est moi à l’arrière de la voiture du flic, à ce moment-là. “

À 30 ans: «Je pense que les gens disent que vos 30 ans sont vos meilleures années parce que vous devenez la personne que vous êtes censé être. Et c’est le début non seulement d’un nouveau chapitre, mais de ma deuxième décennie [as a performer]. J’ai l’impression que ma carrière ne fait que commencer. »

En inspirant ses idoles: «House of Balloons a littéralement changé le son de la musique pop sous mes yeux. J’ai entendu «Climax», [2012] C’était une chanson de Weeknd. C’était une chanson de Weeknd. C’était très flatteur et je savais que je faisais quelque chose de bien, mais je me suis aussi mis en colère. Mais plus je vieillissais, j’ai réalisé que c’était une bonne chose. »

En quarantaine: «Je suis toujours assis à l’intérieur, donc ce n’est pas si différent des autres jours. Bien que je sois à contre-courant et que je n’aime pas qu’on me dise quoi faire, il est difficile de ne pas sortir. Mais la musique est une thérapie, Dieu merci, j’ai ça. “

Sur sa musique comme thérapie: «C’est incroyable de voir les vrais héros de notre monde: les travailleurs de la santé, les commis d’épicerie, les premiers intervenants. Si je pouvais faire quelque chose d’aussi petit que d’éloigner les gens de ce qui se passe dans le monde pendant une heure, alors quel meilleur moment? “