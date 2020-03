The Weeknd vérifie les fans sur une fausse citation: “Je n’ai jamais dit ça”

The Weeknd a fait savoir à un fan que la citation qu’elle lui attribuait ne venait pas de sa bouche.



Chaque jour, des dizaines de milliers de citations sont diffusées sur les réseaux sociaux. Certains sont destinés à l’amusement, d’autres à l’encouragement, certains sauvages – quel que soit leur objectif, ils envient une réponse «moi aussi» qui donne aux gens l’impression qu’ils ne sont pas seuls. Cependant, beaucoup de ces paroles intelligentes attribuées à certaines figures célèbres sont des mensonges complets, et bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup de célébrités qui se sont déclarées ne pas être vraiment responsables de ces mèmes populaires, The Weeknd a trouvé le temps de fermer un Utilisateur Twitter.

Theo Wargo / Personnel / .

Pris en sandwich entre les tweets et les retweets sur son album à succès record After After, The Weeknd a répondu à une personne qui avait partagé une prétendue citation du chanteur. “The Weeknd a dit:” Je n’accepte pas les excuses. Vous avez fait ce qui vous a rendu heureux au détriment de mes émotions et je le comprends mais je ne le respecterai pas. ” Et c’est l’ambiance pour tous 2020. “

On ne sait pas d’où la femme a obtenu la citation, mais The Weeknd est intervenu et a répondu: “Je n’ai jamais dit cela.” Les partisans du chanteur ont créé un compte de fan qui partageait autrefois le dicton, il semble donc que les masses aient été dupées par une fraude. Jetez un coup d’œil ci-dessous et faites-nous savoir si vous avez vu des citations de célébrités dont vous savez qu’elles ne sont pas réelles.

.