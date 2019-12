The Witcher & # 039; s & # 039; Law of Surprise & # 039; Expliqué | Screen Rant

Avertissement: SPOILERS for Le sorceleur Épisode 4

Alors que la tradition de Le sorceleur est basé en grande partie sur la mythologie polonaise et slave et l'histoire populaire qui ont façonné les romans originaux, une tradition devient un tournant majeur dans la vie de Geralt de Rivia. Nous nous référons, bien sûr, à la «loi de la surprise».

Ceux qui n'ont pas lu les romans ou joué aux jeux vidéo seront initiés à cette coutume dans l'épisode 4 de l'adaptation de Netflix, "Of Banquets, Bastards and Burials." Malheureusement, au lieu de décrire ce que signifie réellement la Loi de la Surprise, la reine Calanthe ordonne un meurtre, provoquant une explosion massive des invités dudit banquet, se tuant apparemment sans explication. Nous sommes heureux d'annoncer que les téléspectateurs peuvent obtenir une réponse directe à leur question, car la loi de la surprise est à la fois basée sur le folklore et une partie de Le sorceleurest le canon. Donc, si l'épisode laisse l'explication floue, notre ventilation sera, espérons-le, en mesure de vous aider.

Les circonstances menant à l'invocation de la loi de la surprise ne sont pas claires pour le public moderne, alors que les nobles, les chevaliers et les seigneurs se réunissent pour demander la main de la princesse Pavetta en mariage. Ce qui se passe ensuite est difficile à suivre, apparaissant comme si le chaos total éclatait pour le bien d'un Witcher combat à l'épée. Mais d'abord, couvrons la loi de surprise elle-même, telle qu'elle est invoquée dans cette situation.

Comme les téléspectateurs le savent, la reine Calanthe a déjà organisé le match pour Pavetta dans les coulisses. Mais les choses déraillent complètement lorsqu'un chevalier casqué nommé «Duny» arrive pour faire plus que demander la main de Pavetta. Il est venu prétendre par la loi de la surprise. Comme l'explique Duny, il est tombé sur le mari de la reine Calanthe, le roi Roegner, et l'a sauvé d'une mort certaine. De toute évidence, le roi a exigé qu'il offre un échange, et Duny révèle que: «Par tradition, j'ai choisi la loi de la surprise comme moyen de paiement. Quelle que soit la manne qu'il reviendrait à la maison, ce serait la mienne.

C'est ici que nous devons préciser qu'aucune «loi de surprise» n'existe dans l'histoire occidentale, médiévale ou autre, bien qu'il existe des variantes. Le folklore Slavis ou les contes de fées incluent souvent une forme de cet accord, mais des variantes peuvent également être trouvées dans l'Ancien Testament. Dans le monde de Le sorceleur la mythologie, cependant, c'est une tradition majeure, d'être honoré dans un événement où quelqu'un serait prêt à offrir quoi que ce soit en guise de remerciement. Le redevable peut prétendre "ce que vous possédez, mais que vous ne connaissez pas encore." Lorsque la reine exige que les hommes réunis au banquet tuent Duny, les chevaliers et les hommes de sang noble aux côtés d'Eist (le futur mari de Calanthe) interviennent avec Geralt, prêts à défendre le serment de leur vie. Comme l'explique Eist une fois la poussière retombée:

Ce n'est pas une arnaque. Demander un paiement avec la loi de la surprise est aussi vieux que l'humanité elle-même … c'est un pari honnête. Aussi susceptible d'être récompensé par une récolte exceptionnelle qu'un chiot nouveau-né. Ou un enfant de surprise. Il ne pouvait pas savoir. Le destin a déterminé la surprise de Pavetta … Qui sommes-nous pour défier le destin?

Pour que cette situation semble beaucoup moins terrifiant que ce ne le serait autrement, on ne sait pas quel âge Duny avait quand il a sauvé le roi Roegner, ni de quoi. Il déclare également qu'il n'avait pas l'intention de «réclamer» sa fille … jusqu'à ce que la curiosité l'emporte et que son visage humain lui revienne après minuit, et lui et Pavetta soient tombés amoureux. Prendre le destin s'avère impossible (de façon dramatique).

Pour un peu plus de contexte, il est suggéré dans Le sorceleur des romans selon lesquels la loi de la surprise est parfois utilisée par les sorciers comme moyen de rassembler de nouveaux enfants pour devenir de nouveaux sorciers. Ou du moins était pratiqué pour recruter de nouveaux sorceleurs, avant que la capacité de créer de nouveaux membres ne soit volée (comme l'explique Geralt dans la série). Après tout, les sorciers n'obtiennent pas trop de bénévoles. Que ce soit par la tromperie ou en demandant au destin de maudire ou de bénir comme bon lui semble, un enfant à naître est appelé un «enfant de surprise». Pas nécessairement un échange à des fins néfastes non plus. Dans le cas de Geralt et Ciri, Le sorceleur L'émission de télévision montre clairement qu'il devrait probablement offrir des conseils ou assumer la responsabilité de ce qu'elle fait avec ses pouvoirs. Mais pour le moment, la décision de Geralt de défendre la vie de Duny n'est pas traitée comme une tournure épique qui change l'histoire. En fait, la demande de Geralt qu'il soit remboursé avec une dette similaire semble plus motivée par l'humour que par la tromperie. Ce n'est que lorsque le destin (ou les nécessités d'une émission de télévision) interviennent avec un épisode de nausées matinales parfaitement synchronisé que l'erreur de Geralt est révélée: l'enfant, Ciri, sera à lui de réclamer. Vous pourriez même dire qu'elle est son «destin».

Dans les romans, les choses se déroulent un peu différemment. Presque toute la scène est fidèlement adaptée, jusqu'à la malédiction de hérisson de Duny. Mais quand vient le temps pour Duny de rembourser Geralt pour son service, le sorceleur sait Pavetta est enceinte et promulgue la loi de la surprise sachant très bien qu'elle lui confie la tutelle du bébé. Même lorsqu'elle est née en tant que fille et non en tant que fils et qu'elle n'est donc pas apte à être formée en tant que sorceleur, le lien de Ciri et Geralt est celui du destin. Ce n'est pas aussi néfaste que cela puisse paraître non plus, puisque Geralt revendiquerait plus tard Ciri sans le savoir par la loi de la surprise une deuxième fois. Dans le contexte des livres, cette coïncidence confirme que le destin a l'intention que Ciri devienne effectivement la fille adoptive de Geralt.

Même si Le sorceleur reviendra pour la saison 2, on ne sait pas si les années adultes de Ciri seront jamais explorées. Mais le public sait au moins que le statut de Ciri en tant qu'enfant de surprise sera honoré dans les années à venir.

