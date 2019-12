The Witcher: À quel point le spectacle de Netflix est-il effrayant et violent? | Screen Rant

Avertissement: SPOILERS mineurs liés à Le sorceleurle contenu à venir.

Netflix Le sorceleur c'est peut-être une série fantastique, mais ce n'est pas familial. Avec beaucoup de violence, de sang, un langage fort, un contenu sexuel et des thèmes matures, le spectacle ne convient qu'aux adultes et aux adolescents plus âgés.

Le sorceleur met en vedette Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rivia, un tueur de monstres qui a été soumis à des expériences dès son jeune âge qui l'ont amené à devenir un mutant, avec des compétences de combat améliorées et certaines capacités magiques. Le spectacle se déroule dans un monde fantastique connu uniquement sous le nom de The Continent, et trouve Geralt pris dans la politique et les combats des membres de la famille royale et des gens du commun alors qu'il tente de gagner sa vie dans un monde qui le craint et le déteste.

Inutile de dire que le mode de vie de Geralt signifie qu'il y a beaucoup de violence dans Le sorceleur, et ses autres activités signifient que le public peut également s'attendre à du contenu sexuel. Voici une ventilation de la façon dont l'émission gagne sa cote d'âge mûr.

Tout au long de Le sorceleur, les personnages sont représentés poignardés, éventrés et décapités par des humains et des monstres. Il y a une séquence dans laquelle un personnage subit une chirurgie atrocement douloureuse alors qu'il est encore éveillé, avec le détail graphique de ses organes internes enlevés. Dans une scène, un bébé est tué violemment et le cadavre du bébé est montré en gros plan par la suite. Un cerf est montré après avoir été gravement blessé, et cela implique que le cerf est tué par la suite. Les téléspectateurs peuvent également s'attendre à voir des scènes d'horreur corporelles de transformations douloureuses et sanglantes, et Geralt combat certaines créatures assez terrifiantes dans des séquences qui se déroulent comme un film d'horreur.

Le sorceleur a de nombreuses scènes de suicide qui peuvent déranger certains téléspectateurs. Des personnages se suicident en buvant du poison, et une personne se suicide en poussant un couteau dans le cou. Un autre personnage se suicide en sautant par une fenêtre, et son corps est montré plus tard. Un personnage principal tente de se suicider en se coupant les poignets, mais l'acte n'est pas réellement montré – seulement les conséquences de leurs bandages et de leurs cicatrices. Une tentative de suicide planifiée est référencée après qu'un personnage a volé un morceau de tissu avec l'intention de s'y accrocher.

Ceux qui connaissent les livres et les jeux ne seront pas surpris d'entendre cela Le sorceleur a beaucoup de contenu sexuel, avec des scènes de sexe graphiques et beaucoup de nudité, y compris plusieurs scènes d'orgies en cours. Dans une de ces scènes, les personnes impliquées sont sous une influence magique et sont montrées confuses et désorientées lorsque le sort se lève, ce qui soulève des questions de consentement. Il y a également des références au viol et à l'inceste.

Et enfin, ceux qui ont l'habitude de voir Cavill comme le Clark Kent clair devraient se préparer à un langage très anti-Superman dans Le sorceleur, y compris l'utilisation libérale et créative du mot F.

