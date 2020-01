The Witcher ajoute l’ancien directeur de Doctor Who pour la saison 2

La deuxième saison de Netflix Le sorceleur traverse actuellement les toutes premières étapes de la pré-production, il n’y a donc pas grand-chose à partager avec les fans. Bien que le développement s’accélère, nous sommes sûrs d’obtenir des informations sur la distribution et l’équipe.

La nouvelle adaptation en direct de la saga The Witcher a jusqu’à présent reçu une reconnaissance universelle et est devenue l’un des plus grands débuts sur Netflix. Les fans ne peuvent tout simplement pas en avoir assez de Geralt of Rivia de Henry Cavill et ils attendent patiemment plus. Malheureusement, la deuxième saison pourrait ne pas arriver avant 2021, donc le mastodonte en streaming prévoit de combler le vide en sortant un nouveau film d’animation situé dans le monde du continent.

Pendant ce temps, un nouveau rapport vient de révéler deux réalisateurs pour la prochaine tournée et ils ont de nombreux crédits réussis attachés à leurs noms. Edward Bazalgette, connu pour son travail sur Doctor Who, et Sarah O’Gorman, qui travaille sur la propre émission à venir de Netflix, Cursed, ont tous deux été embauchés pour prendre en charge des épisodes individuels de la saison 2. Un troisième réalisateur, Stephen Surjik, qui a travaillé sur Selon les rumeurs, Jessica Jones et Daredevil participeraient à la prochaine saison.

Cliquer pour agrandir

Bazalgette a réalisé quatre épisodes de Doctor Who sous Steven Moffat et Peter Capaldi, notamment l’épisode spécial de Noël 2016 intitulé «Le retour du docteur Mysterio». Il est également connu pour avoir dirigé la finale très bien reçue de la troisième saison de The Last Kingdom .

Sarah O’Gorman, quant à elle, a un solide curriculum vitae sur la scène télévisuelle du Royaume-Uni, mais son plus grand crédit est également son travail le plus récent, une nouvelle série originale appelée Curse, qui sera une interprétation unique de la légende arthurienne.

Il suffit de dire que ces deux talents ont déjà travaillé sur des spectacles avec un décor médiéval et des éléments fantastiques, ils seront donc un bel ajout à l’équipe de Le sorceleur Dans les mois à venir. Quant au troisième réalisateur, nous nous assurerons de vous informer lorsque nous recevrons une confirmation supplémentaire.