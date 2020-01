The Witcher Anime Film in the Works at Netflix

Cauchemar du loup: le film d’anime The Witcher en préparation chez Netflix

Après les débuts réussis de la série de Le sorceleur en décembre dernier, Netflix a officiellement annoncé qu’ils développaient actuellement une adaptation de film d’anime d’une nouvelle histoire de Witcher intitulée Cauchemar du loup qui sera produit par les producteurs exécutifs de la série Lauren Schmidt Hissrich et Beau DeMayo.

The Witcher: Nightmare of the Wolf est prêt à élargir le monde de Le sorceleur alors qu’il explore une nouvelle menace puissante face au continent. Le film d’animation est produit par Studio Mir, le studio d’animation coréen derrière Nickelodeon’s Légende de Korra et la série animée originale de Netflix Voltron Défenseur légendaire.

Basé sur la série fantastique la plus vendue, Le sorceleur est une histoire épique du destin et de la famille. Geralt de Rivia, un chasseur de monstres solitaire, peine à trouver sa place dans un monde où les gens se révèlent souvent plus méchants que les bêtes. Mais lorsque le destin le précipite vers une puissante sorcière et une jeune princesse au secret dangereux, les trois doivent apprendre à naviguer ensemble sur le continent de plus en plus volatil.

La série met en vedette Henry Cavill en tant que Geralt de Rivia, Freya Allan, 17 ans, en tant que princesse Ciri, Anya Chalotra en tant que Yennefer de Vengerberg, Jodhi May en tant que reine Calanthe, Mimi Ndiweni en tant que sorcière naissante Fringilla, Sabrina en tant que Therica Wilson-Read, Millie Brady comme la princesse Renfri bannie, Adam Levy comme le druide Mousesack, Björn Hlynur Haraldsson comme le mari de la reine Calanthe, le chevalier Eist et MyAnna Buring comme Tissaia, directrice de l’académie magique.

Le sorceleur série pour Netflix sera basée sur les histoires et les romans d’Andrzej Sapkowski, dont il y a huit, qui ont eux-mêmes formulé le populaire Witcher jeux franchise qui a depuis engendré une série de bandes dessinées et un jeu de table. La série de livres a été précédemment adaptée pour la télévision en Pologne.

Schmidt Hissrich servira de producteur exécutif et de showrunner pour Le sorceleur. Elle est connue pour son travail (écriture et co-production) sur Les défenseurs, Daredevil, et Puissance. Sean Daniel s’apprête à produire des produits sous la direction de la société Sean Daniel avec son partenaire Jason Brown. Tomek Baginski et Jarek Sawko de Platige Image seront également producteurs exécutifs.

Les huit épisodes de la première saison sont déjà disponibles en streaming sur Netflix.