‘The Witcher’ arrête de filmer sa deuxième saison pour le coronavirus

«The Witcher» n’est pas non plus épargné par la crise des coronavirus, qui a provoqué la suspension de dizaines de tournages au cours des derniers jours. L’adaptation de la fantastique saga, qui a réussi à être le premier succès de l’histoire de Netflix en décembre, Elle devient ainsi la première grande production britannique à arrêter son développement. à cause de la pandémie originaire de Chine.

Henry Cavill dans ‘The Witcher’

La série originale Netflix, comme les productions réalisées aux États-Unis et au Canada, arrêtera de tourner pendant au moins deux semaines. Tout au long de cette période, l’équipe continuera de recevoir son salaire, car des sources proches de fiction ont assuré Deadline. “Cela nous permettra de prendre le temps de prendre des décisions éclairées sur la façon d’aller de l’avant.“, recueille les médias américains.

L’enregistrement de la deuxième saison de «The Witcher» avait lieu aux studios Arborfield, à environ 65 kilomètres de Londres, en vue de nouveaux épisodes en 2021. Dans la distribution de la tranche inédite, nous rencontrerons à nouveau Henry Cavill, Freya Allan et Anya Chalotra, ainsi que les signatures qui feront leurs débuts dans les nouveaux complots, comme le cas de Kim Bodnia, qui donnera vie au sorcier Vesemir.

Et qu’en est-il de «The Crown»?

Alors qu’en Amérique du Nord Netflix a pris la décision décisive d’arrêter tout le tournage, dans les territoires internationaux cet arrêt est évalué au cas par cas. En ce qui concerne «La Couronne», le fleuron britannique du service, dont le tournage est également en cours, des réunions ont lieu pour décider de suspendre l’enregistrement de la quatrième saison, qui sera la dernière avec Olivia Colman devant.

