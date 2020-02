The Witcher aurait présenté Leo Bonhart dans la saison 2

Netflix Le sorceleur a fait un très bon travail pour nous initier au monde du continent, mais selon le showrunner, beaucoup de personnages plus importants doivent encore apparaître dans les saisons à venir.

Nous avons récemment appris que les producteurs ont déjà lancé deux nouveaux sorciers qui rejoindront Geralt dans les premiers épisodes de la saison 2, et bien qu’il soit encore un peu tôt pour que certains personnages apparaissent dans le récit, en particulier compte tenu de leurs points d’entrée dans les romans, de nouvelles informations suggèrent que Lauren Hissrich et son équipe prévoient d’introduire certains de ces joueurs importants dans la prochaine course.

En fait, selon des sources proches de We Got This Covered – les mêmes qui ont dit que Transformers était en cours de redémarrage et qu’Aladdin 2 était en préparation, les deux étant maintenant confirmés – la prochaine saison de l’adaptation en direct nous donnera une un coup d’œil au personnage de Leo Bonhart, un chasseur de primes infâme et un voyou sadique qui n’a aucun sens de l’honneur et vit selon son propre code.

Comme les fans des livres pourraient vous le dire, Bonhart n’apparaît que dans les trois derniers romans, et il est l’un des principaux antagonistes de toute la saga. Le comportement calculé et sévère de Bonhart est toujours menaçant à voir, et ajoutant que son expertise de pirater des gens à mort, même à mains nues, et le fait qu’il a tué trois sorciers des écoles de Cat, Viper et Wolf, ‘Old Leo’ a a toujours été une figure détestée dans le fandom.

Imaginez Game of Thrones “Sir Gregor Clegane et Ramsay Snow moulés en un seul personnage et vous aurez Leo Bonhart. De plus, étant l’une des figures intégrales de l’intrigue de Le sorceleur dans son ensemble, il sera intéressant de voir qui les directeurs de casting choisiront de le représenter. Nous avons entendu dire que Mads Mikkelsen est un nom en train d’être vu, mais il est loin d’être verrouillé à ce stade.

Voici le hic, cependant; si des rapports antérieurs qui suggéraient que Hissrich avait l’intention d’adapter Blood of Elves pour la deuxième saison étaient quelque chose, alors cette introduction précoce de l’assassin vilain est vraiment très étrange. Il se peut qu’ils adaptent également des éléments d’autres livres et changent un peu les choses, mais dans tous les cas, les fans seront sans aucun doute ravis de jeter un œil à Leo beaucoup plus tôt que prévu.