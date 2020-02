‘The Witcher’ commence le tournage de sa deuxième saison avec sept signatures

Geralt de Rivia sera bien accompagné dans la deuxième saison de «The Witcher», dont le tournage, comme l’a confirmé Netflix, est déjà en cours. Dans les nouveaux épisodes, qui arriveront à un moment donné en 2021, le sorcier joué par Henry Cavill fera face à plus de commissions et d’aventures, qui franchira les sept signatures confirmées par la plateforme de streaming.

Kristofer Hivju dans «Game of Thrones»

Outre le retour d’Anya Chalotra, Freya Allan et Joey Batey en tant que Yennefer, Ciri et Jaskier, respectivement, Netflix a annoncé l’incorporation de près d’une douzaine d’interprètes: Kristofer Hivju («Game of Thrones») donnera vie à Nivellen, Yasen Atour (“Ben-Hur”) sera Cöen, Thue Ersted Rasmussen (“Fast & Furious 9”) jouera Eskel, Agnes Bjorn (“Monster”) incarnera Vereena, Paul Bullion (‘Peaky Blinders’) en tant que Lambert, Aisha Fabienne Ross (“The Danish Girl”) dans la peau de Lydia et le mannequin Mecia Simson Comme Francesca

Quant aux tâches de gestion, Stephen Surjik, Sarah O’Gorman, Ed Bazalgette et Geeta V. Patel recueillent le témoin par Álex García López, Alik Sakharov, Charlotte Brändström et Marc Jobst pour façonner les huit épisodes qui comprendront le deuxième épisode, dont les intrigues sont encore un mystère, bien que le showrunner Lauren Schmidt Hissrich ait l’embarras du choix dans la saga littéraire d’Andrzej Sapkowski.

Le grand triomphe de Netflix

À partir de sa propre mesure de données, Netflix a annoncé en janvier, un mois après la première de «The Witcher», que l’adaptation ambitieuse avait été la première la plus réussie de l’histoire de la plate-forme. Au cours de ses quatre premières semaines, une fiction fantastique aurait été consommée dans 76 millions de foyers, qui fixe des attentes pour les nuages ​​pour sa deuxième saison, qui a encore bien d’autres nouveautés à dévoiler.

