The Witcher connaîtra de nombreuses autres saisons grâce à son grand succès sur Netflix | INSTAGRAM

La série populaire The Witcher a battu des records, car elle s’est positionnée comme la première saison la plus réussie de l’histoire de Netflix. Cela a été confirmé par la plateforme de streaming vidéo, comme cela a été révélé dans ses derniers résultats trimestriels.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Le célèbre sorcier Geralt de Rivia a fait sensation avec son histoire, provoquant la fermeture de Netflix 2019 avec une broche en or, car ils ont réussi à attirer instantanément l’attention sur des millions d’utilisateurs dans le monde.

Certains médias affirment que The Witcher a dépassé The Mandalorian, bien que cela ne soit pas confirmé, cependant, les données de Netflix révèlent que ce sont 76 millions de comptes qui ont vu la série avec Henry Cavill, seulement dans les quatre premières semaines après de sa première.

Vous pourriez également être intéressé: Star Wars: The Clone Wars arrive sa dernière saison en février

Nous devons garder à l’esprit que la plate-forme enregistre désormais des enregistrements différents de ce qu’elle était, car elle était celle qui a vu le contenu complet, mais maintenant elle est basée sur ceux qui ont joué au moins 2 minutes de la série, car ils considèrent que c’est assez de temps de savoir que l’utilisateur a décidé de le voir.

Netflix a comparé le goût de sa série The Witcher à celui des fans de The Mandalorian, en comparant ses résultats de recherche. Il convient de mentionner que cette comparaison ne pouvait pas être tout à fait équitable, car Netflix existe dans de nombreux pays, contrairement à Disney + qui n’a été lancé qu’aux États-Unis jusqu’à présent.

Lire aussi: La série 2020 la plus attendue pour Netflix, HBO, Prime Video et plus

Selon les informations des médias américains, The Witcher pourrait avoir jusqu’à 7 saisons, nous n’aurons qu’à attendre que ces données soient confirmées.

Malgré tout cela, The Witcher n’a pas été bien accueilli par les critiques, car dans Rotten Tomatoes, il n’a que 56%, presque le même que Star Wars: The Rise of Skywalker. Indépendamment de cela pour le public, la série s’est classée troisième en demande aux États-Unis, ce qui lui donne l’espoir d’améliorer sa cote.

Lauren S. Hissrich, en charge de la série, a exprimé il y a quelques jours son avis sur Twitter. “Qui devrait s’en soucier? Des critiques” des professionnels “qui ont regardé un épisode et sauté le reste? Ou de VRAIS fans qui ont vu les huit en un jour et qui recommencent à les voir.”

.