The Witcher Crew taquine le nouvel emplacement de la saison 2

Pré-production pour la saison 2 de l’émission à succès de Netflix Le sorceleur est à toute vapeur, semble-t-il.

Avec une attente considérable avant le retour d’Henry Cavill pour incarner le chasseur de monstres chevronné Geralt de Rivia, les équipes de tournage et de production sont actuellement en train de rechercher des lieux potentiels de tournage, dont l’un semble avoir été révélé. Mieux connu pour son travail sur Jessica Jones et Daredevil de Marvel, le réalisateur Stephen Surjik a récemment mis à jour ses followers sur Instagram avec le message «En fuite avec l’équipe de scouts The Witcher, exploration des paramètres à distance» ainsi qu’une image d’accompagnement.

Découvrez-le ci-dessous.

Selon le site de fans de Witcher Redanian Intelligence, les nouvelles images fixes ont été prises pendant que Surjik et l’équipe visitaient l’Écosse, avec des endroits tels que la plage de Talisker, le vieil homme de Storr et la cascade de Fairy Pools sur l’île de Skye, quelques-uns des endroits visités. . Il convient de noter, bien sûr, qu’à ce stade précoce, il n’y a aucune garantie que le voyage de l’équipage ait abouti à des lieux de tournage utilisables, bien que cela n’ait pas empêché les fans de spéculer sur les environnements côtiers tels que ceux-ci pourraient être utilisés.

Une théorie populaire est celle des îles Skellige. Décrit comme un archipel dans les livres d’Andrzej Sapkowski, le groupe d’îles est membre des Royaumes du Nord et aurait donc de nombreuses raisons d’être présent dans la saison 2 en tant qu’ennemi de l’Empire Nilfgaardien. Étant donné que la nation souveraine joue un rôle important dans le voyage de Geralt ainsi que dans le récit plus large de la série, nous ne serions pas surpris si lui, ainsi que Yennefer et Ciri, participent à un voyage océanique à un moment donné au cours de la saison 2.

