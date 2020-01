The Witcher de Netflix aurait coulé Dijkstra pour la saison 2

Après avoir cimenté son succès comme l’un des plus grands débuts de la première saison sur Netflix, Le sorceleur ne peut que monter en flèche en termes d’échelle de production. En tant que tel, le mastodonte en streaming ajoute de nombreux personnages importants de différents coins du continent pour rejoindre le casting des étoiles de la série.

Alors que les fans jaillissent du casting de Vesemir, qui n’est pas encore confirmé, les rapports indiquent que Lauren Hissrich et son équipe cherchent déjà à trouver le talent qui représenterait l’espion le plus puissant des royaumes du Nord, le comte Sigismund Dijkstra. Selon Redanian Intelligence, un site d’actualités couvrant les dernières rumeurs du monde Witcher, des auditions ont lieu et l’acteur Graham McTavish, connu pour ses rôles de Dwalin dans la trilogie The Hobbit et de Dougal MacKenzie dans Outlander, y a participé. Bien qu’il ne soit toujours pas clair s’il a accroché la pièce ou non.

Comme les fans des romans vous le diraient, Dijkstra dirige les renseignements secrets de Redania sous le roi Vizimir. Sa présence fait en fait partie intégrante de la narration de la saga The Witcher dans son ensemble, il serait donc intéressant de voir qui pourra jouer le maître espion rusé et charismatique dans l’adaptation en direct de Netflix.

Ce que cela pourrait impliquer pour l’avenir de la série est discutable. D’après ce que nous avons appris jusqu’à présent, la deuxième saison sera différente en termes de structure narrative. Des rapports ont même affirmé qu’il adapterait principalement Blood of Elves, le premier roman officiel de la saga The Witcher après la collecte de nouvelles.

Cela a du sens aussi, mais si ce premier casting de Dijkstra est une indication, nous allons probablement voir l’introduction de nouveaux matériaux dans le contexte de l’adaptation, comme on l’a vu précédemment dans la première saison avec l’histoire d’origine de Yennefer. Dans tous les cas, assurez-vous de rester à l’écoute pendant la production de la saison 2.