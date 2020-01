The Witcher EP dit que la saison 2 répondra à la plus grande critique de l’émission

Le fait que Netflix Le sorceleur a jusqu’à présent reçu des éloges et est devenu extrêmement populaire ne signifie pas nécessairement que la première saison a été sans faille. Mais compte tenu de la façon dont la showrunner Lauren S. Hissrich et son équipe reconnaissent leurs erreurs et écoutent les critiques, nous pouvons nous attendre à une bien meilleure série dans les années à venir.

Bien qu’avec le recul, les émissions de télévision ont généralement tendance à s’améliorer avec leurs deuxièmes saisons, car les créateurs apprennent de leurs erreurs et maîtrisent mieux les choses qui posent un défi dans le processus de développement. Et à vrai dire, la première saison de The Witcher, bien qu’absolument accomplie dans la plupart de ses activités, trébuche à certains endroits. Par exemple, de nombreux fans ont été rebutés par la chronologie confuse des événements, et Hissrich a promis que ce problème serait résolu à l’avenir.

Une plainte, en particulier, a hanté l’équipe de conception avant même le début de l’émission sur la plate-forme de streaming. Bien sûr, nous parlons de l’armure nilfgaardienne, portée par les régiments de l’armée impériale, qui était non seulement l’un des pires modèles d’armure de mémoire récente, mais ressemblait étrangement à du plastique fondu. Certaines personnes ont même souligné qu’il ressemblait à un scrotum, d’où le surnom d ’« armure de scrotum ».

Eh bien, l’équipage vous a également entendu à cet égard, et selon Hissrich, l’armure changera pour les saisons à venir.

Lors d’un récent entretien avec Writer Experience, elle a dit ce qui suit à propos de l’apprentissage des erreurs et a souligné qu’ils changeront en effet l’armure Nilfgaard.

“Tout ce qui concerne The Witcher a été un véritable processus d’apprentissage pour moi”, a déclaré Hissrich. «C’est la beauté de pouvoir faire cela pour la première fois, puis de revenir et de recommencer. La deuxième saison est passionnante. C’est une chance de regarder les erreurs que nous avons commises dans la première saison et de le faire mieux, de mieux raconter des histoires, d’améliorer certaines choses, de regarder ce qui n’a pas fonctionné, de s’en débarrasser et de recommencer… L’armure Nilfgaard sera totalement différent. Vous avez la possibilité de revenir en arrière et de corriger le cours si vous le souhaitez. »

Malheureusement, l’EP n’est pas entré dans les détails, donc pour l’instant, nous n’aurons qu’à attendre et voir si les armées noires de Nilfgaard seront aussi menaçantes qu’elles sont décrites dans les romans pour les saisons à venir de Le sorceleur.