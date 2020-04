The Witcher EP partage une nouvelle photo de la saison 2 pour nous remonter le moral

Le showrunner derrière Netflix Le sorceleur vient de partager une photo du tournage de la saison 2 qui nous rappelle que nous devons nous débarrasser de cette pandémie de COVID-19 au plus vite. Autrement dit, si nous voulons être en mesure de lancer à nouveau une pièce de monnaie à notre Witcher préféré.

Lauren S. Hissrich a fait un travail merveilleux pour présenter le monde du continent lors de la première saison tout en veillant à rendre hommage à ce qui fait de ce royaume fantastique un cadre si convaincant et profond. En tant que tel, de nombreux fans sont tombés instantanément au-dessus des talons avec Geralt de Rivia et sa vie solitaire en tant que chasseur de monstres dans les royaumes du Nord. Voyant cela, le mastodonte en streaming a rapidement commencé à travailler sur la prochaine saison de l’émission de télévision très acclamée et populaire.

Cette fois-ci, nous allons suivre une histoire beaucoup plus linéaire car il a été annoncé que les scénaristes prévoyaient d’adapter Blood of Elves, le premier roman officiel de la saga Witcher. Avec l’épidémie actuelle du nouveau coronavirus qui balaie le monde, cependant, ce n’était qu’une question de temps avant que Netflix ne décide également de fermer la production de la deuxième saison de The Witcher. Maintenant, quand tout espoir semble perdu, le showrunner vient de se rendre sur Twitter pour partager une photo du tournage de la saison 2 pour nous faire savoir qu’une fois cette pandémie terminée, Henry Cavill et le gang recommenceront à filmer le chapitre suivant.

Hissrich est même allé jusqu’à essayer de nous remonter le moral avec ces mots encourageants sur son post Twitter:

«#Tbt il y a un mois sur le plateau de @witchernetflix.

Le soleil se lèvera à nouveau. Jusque-là, restez à la maison et restez en sécurité. »

Donc, je suppose que la seule chose que nous pouvons faire en ce moment est de s’isoler et d’aider à freiner la propagation de la maladie, dans l’espoir que les acteurs et l’équipe de Le sorceleur peut continuer à travailler sur la prochaine saison dès que possible.