The Witcher EP promet une représentation LGBTQ dans la saison 2

Fidèle à la saga du roman épique d’Andrzej Sapkowski, l’adaptation de Netflix de Le sorceleur a amené les téléspectateurs à des tonnes de personnages intrigants à suivre et la saison 2 semble ajouter encore plus dans le mix.

Du moins, selon la showrunner Lauren S. Hissrich, qui a récemment sauté sur Reddit pour discuter de tout Witcher – du sort des Royaumes du Nord à ce qui attend Geralt de Henry Cavill. Mais quand un fan lui a posé des questions sur le manque de représentation LGBTQ lors de la première saison, Hissirch a promis qu’il y avait plus à venir sur ce front.

“L’une des choses que je préfère dans les livres, c’est qu’ils sont pleins de subversion”, a-t-elle dit, ajoutant: “Oui, nous allons représenter.”

Malheureusement, le showrunner ne partagerait pas plus que cela, mais les fans seront sans aucun doute ravis d’entendre cette réponse. Et avec tout ce qui nous a été promis pour la saison 2, il semble vraiment que la prochaine manche sera en mesure de correspondre aux hauteurs de ce que nous avons obtenu à la fin de l’année dernière.

En tout cas, Netflix semble certainement confiant que la série a de longues jambes, car ils auraient déjà déjà éclairci une troisième saison, ce qui rend de plus en plus probable que le loup blanc sera sur nos écrans pendant un certain temps. Ce qui, très franchement, nous convient parfaitement. Après tout, il reste une tonne d’histoire à raconter dans le monde de le Witcher, et avec Hissrich clairement dédié à donner vie à tout cela – avec le showrunner taquiner un plan de sept saisons – nous avons hâte de voir où elle nous emmène ensuite.

Dites-nous, cependant, avez-vous déjà vérifié le dernier hit de Netflix? Si oui, étiez-vous fan de la première saison? Déposez un commentaire ci-dessous et faites-le nous savoir.