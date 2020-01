‘The Witcher’ étendra son univers sur Netflix avec un film d’anime

«The Witcher» n’a pris qu’un mois pour prouver sa valeur. La série Netflix a réussi à rassembler la masse des fans de la saga originale, conçue par Andrzej Sapkowski, et à attirer de nouveaux adeptes avec sa structure chronologique alambiquée et son monde fantastique. Et maintenant, profitant de la grande ampleur de cet univers, La plateforme de streaming a annoncé une retombée inattendue qui nous ramènera sur le continent.

Yennefer et Geralt dans «The Witcher»

Le showrunner de la série originale, Lauren Schmidt Hissrich, et le producteur et scénariste Beau DeMayo seront responsables du développement “The Witcher: Nightmare of the Wolf”, un film d’animation qui élargira le monde dans lequel vit Geralt de Rivia, tel que collecté par The Wrap. Ils n’ont pas transcendé les détails du complot au-delà du fait qu’il montrera l’arrivée “d’une nouvelle menace puissante”, qui mettra en danger l’intégrité des protagonistes.

Schmidt Hissrich et DeMayo travailleront en étroite collaboration avec Studio Mir (“ La légende de Korra ”), le studio d’animation coréen auquel le développement du titre a été commandé, et avec lequel Netflix a déjà collaboré avec le “ Voltron: Legendary Defender ” de longue date. . Cette nouvelle production complétera la série matricielle, dont la deuxième saison arrivera en 2021 Après avoir confirmé sa commande avant la première du premier.

Le charme du succès

L’annonce du film est allée de pair avec la démonstration de Netflix du succès que “ The Witcher ” semble avoir eu au cours de ses quatre premières semaines sur la plate-forme. Au cours de cette période, 76 millions de foyers auraient accédé à au moins deux minutes de fiction, qui est la nouvelle unité de mesure permettant au service de partager vos données d’audience en public. Avec ce chiffre, l’adaptation dirigée par Henry Cavill devient le début le plus impressionnant de l’histoire de Netflix, prédisant un avenir prolifique pour cette franchise.

.