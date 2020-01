The Witcher Fans Petition to Play Toss A Coin Song At The Super Bowl

Juste au moment où vous pensez avoir tout vu…

Depuis qu’il a rejoint le service de streaming en décembre, Netflix a Le sorceleur a été tout ce dont tout le monde peut parler. Entre ses éléments fantastiques divertissants, ses performances fortes et son histoire intrigante, il séduit les téléspectateurs. Mais cela a également donné à Internet une chanson incroyablement accrocheuse que personne n’a pu sortir de leur tête.

En effet, “Toss a Coin to Your Witcher” est devenu une sorte de sensation virale, avec d’innombrables reprises ayant déjà frappé YouTube et iTunes et le titre de la piste étant utilisé pour créer des tonnes de mèmes intelligents. Mais maintenant, un fan est allé encore plus loin en lançant une pétition sur Change.org qui demande que la chanson soit jouée au Super Bowl. Nous ne te trompons pas.

Voici comment ça se lit:

L’équipe préférée de Henry Cavill est les Chiefs. Cela est dû au fait que Superman est du Kansas, et Cavill a déclaré que ce serait probablement l’équipe préférée de Clark Kent, donc c’est la sienne.

Puisque les Chiefs sont dans le Superbowl, et fin 2019 a eu une sortie de The Witcher; nous devrions célébrer en jouant la chanson en l’honneur d’un éminent fan des Chiefs.

Cliquer pour agrandir

Très honnêtement, et franchement, nous ne passerions pas devant les interprètes de la mi-temps du Super Bowl (Jennifer Lopez et Shakira, ainsi que quelques invités surprise) pour se faufiler dans une sorte de clin d’œil à la piste pendant leur acte. Mais même s’ils ne le font pas, personne ne peut nier ce qu’a été la série fantastique de Netflix.

Les fans à la recherche d’un remplaçant de Game of Thrones ont certainement été satisfaits tandis que ceux qui étaient simplement curieux de voir de quoi il s’agissait se sont emportés dans les aventures de Geralt de Rivia. En effet, Le sorceleur a laissé un grand impact sur la culture pop et avec une deuxième saison déjà en production et une troisième en cours, il semble que cela ne continuera à dominer la conversation en ligne que pour les années à venir.

Dites-nous, cependant, signerez-vous cette pétition? Ou en avez-vous déjà assez de la chanson susmentionnée? Faites-nous savoir en déposant un commentaire ci-dessous.