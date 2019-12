The Witcher: Geralt & # 039; s Origin Story & Magic Powers Explained

Geralt of Rivia est l'adaptation Netflix de Le sorceleurLe personnage principal de la série, et le récit de la série coule à travers son récit, bien qu'il se concentre également sur Yennefer de Vengerberg et la princesse Cirilla de Cintra. Ce que le spectacle ne fait pas, cependant, révèle beaucoup sur les origines et les pouvoirs de Geralt, choisissant plutôt de commencer quand il est déjà un sorceleur pleinement formé qui exerce son métier à travers le pays.

La version Netflix de The Witcher commence par jeter Geralt au milieu d'une prophétie concernant les naissances lors d'une éclipse et le massacre qui en résulte de nombreuses femmes innocentes, et ne lâche pas à partir de là. Geralt apprend très vite qu'il est au centre d'une tempête grandissante et que son destin, aussi réticent qu'il puisse l'être à l'embrasser, continuera de le conduire dans le conflit entre races sensibles malgré son désir de l'éviter. La première saison de The Witcher établit également deux liens importants que Geralt de Rivia établit, tous deux réalisés sans planification et tous deux le liant inextricablement aux deux autres figures centrales du monde de The Witcher, Yennefer et Ciri. Tout cela met en place la deuxième saison déjà confirmée de The Witcher de Netflix avec aplomb, laissant les fans affamés de voir où les voyages croisés des trois héros de l'intrigue les mènent.

Cependant, il y a plus pour Geralt que le devoir que le destin lui impose au cours de The Witcher. Le passé du boucher de Blaviken est un peu exploré lors du dernier épisode, Beaucoup plus, mais il y a encore plus de questions que de réponses. Heureusement, The Witcher est extrêmement fidèle au travail d'Andrzej Sapkowski, l'auteur qui a écrit les aventures de Geralt sur une série de nouvelles et de romans bien avant qu'il ne joue dans son premier jeu vidéo. En supposant que le spectacle restera étroitement basé sur le travail de Sapkowski, il y a beaucoup d'informations sur les origines et les pouvoirs de Geralt qui peuvent être expliqués en utilisant une partie de la tradition qui existe déjà. Voici tout ce que vous devez savoir sur Geralt dans The Witcher et comment il a été adapté pour apparaître sur les écrans de télévision du monde entier.

Les origines de Geralt dans The Witcher sont aussi tragiques que l'on pourrait attendre d'un enfant soumis à des mutations qui pourraient le tuer. Geralt est né de la sorcière Visenna et, bien que son père ne soit pas spécifié, il est probable qu'il était le guerrier Korin, deux figures puissantes à part entière. Geralt a été laissé à Kaer Morhen, l'école de formation Witcher, par sa mère après sa naissance. Là, il a suivi une formation et a été transformé en sorceleur lors du Trial of Grasses, où les jeunes garçons sont soumis à des mutations qui les rendront plus forts et plus rapides afin de mieux combattre les monstres. Seuls trois garçons sur dix survivent au processus, mais Geralt est remarquable pour avoir une tolérance remarquable au processus, ce qui l'a amené à être expérimenté et à subir encore plus de mutations. C'est ce qui a blanchi ses cheveux.

Le nom de Geralt a également été choisi par lui. Dans les livres, Geralt a choisi le nom de Geralt Roger Eric du Haute-Bellegarde, mais son entraîneur Vesemir a estimé que le nom était trop idiot et seul Geralt est resté. Plus tard, Geralt obtient son surnom "de Rivia" non pas en raison de son origine, mais parce qu'il est anobli par la reine de Lyrie pour sa valeur lors de la bataille pour le pont sur le Yaruga. Les mutations de Witcher ont tendance à rendre ceux qui les subissent moins émotionnels, c'est pourquoi Geralt apparaît comme bourru et brutal, mais il a également fait preuve de plus d'humour, d'empathie et de capacité d'amour que ce à quoi on pourrait s'attendre de la part des sorciers traditionnels – cela pourrait aussi être le résultat de sa résistance aux mutations.

Les pouvoirs de Geralt incluent la force surhumaine, les réflexes et la ruse, qui sont tous produits grâce aux mutations qu'il a développées à Kaer Morhen ainsi que sa formation là-bas. Il peut facilement battre les hommes deux fois sa taille au combat grâce à sa seule force, mais il est également montré lors de The Witcher de Netflix pour préférer la rapidité et la polyvalence, tournant souvent autour des adversaires pour de meilleurs angles plutôt que de forcer brutalement son chemin à travers leurs attaques. Les mutations de Geralt lui donnent également une meilleure vue, en particulier la nuit.

Geralt peut également utiliser la magie dont, encore une fois, grâce à ses mutations, il est plus habile que l'humain moyen. Cependant, les sorciers ne peuvent toujours utiliser que de la magie qui est finalement beaucoup plus faible et plus courante que celle disponible pour les vrais sorciers. Geralt est montré en utilisant fréquemment Aard lors de The Witchers de Netflix, un sort qui se propage avec une force invisible qui est capable de rejeter les gens ou de percer le sol. Sur la base des livres et des titres RPG de CD Projekt Red, Geralt aura également accès à plusieurs autres sorts, notamment: Igni, un sort qui met le feu aux poudres; Quen, un sort qui produit un bouclier magique qui tend à travers le corps de Geralt; Axii, un sort qui piège l'esprit des gens du commun et peut étourdir les monstres; et Yrden, qui met en place un piège magique au sol qui peut ralentir ou blesser les ennemis.

Enfin, Geralt a accès à un grand nombre de potions qui ont été brassées pour améliorer diverses qualités de son corps ou pour fournir d'autres effets bénéfiques. Lorsqu'elles sont consommées, la toxicité de ces potions fait noircir les yeux de Geralt et les veines de son visage et de son cou aussi, vu grâce à la façon dont les potions rendent sa peau plus claire et plus transparente.

La représentation de Geralt dans The Witcher de Netflix est extrêmement fidèle à sa représentation dans les livres et les jeux, bien que ces derniers aient été un peu plus libéraux avec ses qualités – par exemple, les fans s'attendent maintenant à ce que Geralt ait les yeux jaunes et félins, bien que les livres décrivez-les simplement comme "sombres" sans préciser leur couleur. Les cheveux de Geralt sont également censés être "blanc laiteux", cependant, comme il est souvent sale et au milieu d'un travail pendant The Witcher, il est possible qu'il soit plus proche du gris grâce à la granularité de son travail.

L'autre grande différence dans The Witcher a été la lenteur de Geralt à développer des amitiés avec d'autres personnages majeurs. Jaskier – autrement connu sous le nom de Pissenlit dans les livres et les jeux – devient un proche confident de Geralt et est la raison pour laquelle son histoire est connue à travers le pays, bien que ce dernier prenne du temps et implique ce qui se déroule avec Ciri et Yennefer pendant le récit de l'émission. La relation tumultueuse avec Yennefer ne fait que commencer à l'écran, elle aussi, mais elle constitue une grande partie de la personnalité de Geralt, donc elle devrait probablement occuper une place importante dans la deuxième saison.

En fin de compte, The Witcher de Netflix n'apporte pas trop de changements drastiques à Geralt, à la fois en termes d'origine – ce qui n'est guère expliqué, pour être juste – et de ses pouvoirs. Même son look est généralement précis, bien qu'il ait été progressivement conçu comme plus beau au fil du temps avec la propriété, et ses interactions avec les personnages sont fidèles au matériau source. Sur cette base, les fans à la recherche d'un aperçu de ce à quoi ressembleront la saison deux et au-delà n'ont pas besoin de chercher dur – les informations sont probablement dans les romans d'Andrzej Sapkowski.

