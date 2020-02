“The Witcher”: Kim Bodnia incarne Vesemir dans la saison 2

Le vétéran de Killing Eve, Kim Bodnia, a trouvé un nouveau type de rôle de mentorat dans The Witcher: l’acteur – qui incarne Konstantin, le gestionnaire de Villanelle, dans le succès de la BBC America – a rejoint la saison 2 du drame Netflix en tant que Vesemir, le sorceleur le plus ancien et le plus expérimenté de les séries. Il est également une figure paternelle de Geralt de Henry Cavill.

“En tant que l’un des survivants du massacre de Kaer Morhen, un massacre obsédant qui a presque exterminé les Witchers, [Vesemir] protège farouchement les quelques autres, qu’il considère comme une communauté en voie de disparition qui peut trouver la gloire sur les monstres tueurs du “Chemin”, indique la description officielle du personnage.

Kristofer Hivju (Tormund Giantsbane de Game of Thrones) comme reclus Nivellen; Yasen Atour (Jeune Wallender) dans le rôle de Coën, un sorceleur de Poviss; Agnes Bjorn comme Vereena, une puissante bruxa; Paul Bullion (Peaky Blinders) en tant que sorceleur Lambert; Thue Ersted Rasmussen (Sygeplejeskolen du Danemark) dans le rôle d’Eskel, l’ami de Geralt dans sa jeunesse; Aisha Fabienne Ross comme Lydia, une sorcière; et Mecia Simson (Next Top Model de Grande-Bretagne et d’Irlande) en tant que belle elfe surnaturellement belle Francesca.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* Fox News diffusera une assemblée publique avec le président Trump – le premier de sa campagne de réélection – le jeudi 5 mars à 6 h 30/5 h 30. Bret Baier et Martha MacCallum seront les hôtes.

* Brandon Scott Jones (le potin de John The Good Place) a été choisi dans l’adaptation pilote de comédie de CBS de BBC One’s Ghosts en tant que milicien bien intentionné mais pompeux décédé à la fin des années 1700 de la dysenterie, rapporte notre site partenaire Variety.

* Akili McDowell (David Makes Man) se reproduira au cours de la saison 5 de Billions en tant que Savion Williams, un jeune enfant qui grandit dans la ville natale d’Axe, rapporte notre site sœur Deadline.

* Netflix a publié une bande-annonce de la saison 3 de My My Block, sortie mercredi 11 mars:

* Hulu a publié une bande-annonce pour la troisième et dernière saison de Future Man, en première le vendredi 3 avril:

Lesquels des articles TVLine d’aujourd’hui suscitent votre intérêt?