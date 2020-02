The Witcher: Récapitulatif des nouvelles de janvier sur la saison deux, film d’animation

En décembre, Netflix a publié la première saison de sa nouvelle série fantastique avec Henry Cavill, et The Witcher est rapidement devenu l’un de ses spectacles les plus populaires. Dans un récent rapport sur les bénéfices de Netflix, il a été révélé que The Witcher a été regardé – pendant au moins deux minutes – dans plus de 76 millions de foyers Netflix, ce qui en fait sa première saison la plus réussie de tous les temps.

Le PDG de Netflix, Reed Hastings, a depuis appelé The Witcher une “nouvelle franchise massive que nous développerons saison après saison”. Bien que certains aient douté des statistiques d’audience de Netflix, une chose est claire: The Witcher est le plus récent spectacle phare de Netflix, rejoignant les rangs de Stranger Things et House of Cards, et il ne va nulle part.

Bien que l’émission ait déjà été lancée pour une deuxième saison, Netflix a annoncé que la saison deux, qui entrera en production ce mois-ci (février), ne sortira qu’en 2021. Cela signifie qu’il y aura une longue attente devant nous, mais nous espérons faciliter cela avec ces récapitulatifs mensuels des nouvelles du continent. Janvier 2020 a été un mois mouvementé pour les fans de The Witcher et nous avons collecté toutes les plus grosses fuites, rumeurs et histoires.

Sujets de janvier:

Le film d’animation The Witcher, intitulé “Cauchemar du loup, racontera l’histoire de Vesemir” révèle que Graham McTavish d’Outlander a auditionné pour le rôle emblématique de Dijkstra, le maître de la scène The Witcher’s OST releasesLe site officiel de The Witcher explique le calendrier de l’émission

Le film d’animation The Witcher, intitulé “Cauchemar du loup”, racontera l’histoire de Vesemir

À la suite d’une fuite de Redanian Intelligence, Netflix a confirmé le film d’animation Witcher à longue rumeur centré sur le sorceleur plus âgé Vesemir est en effet dans les travaux. Intitulé The Witcher: Nightmare of the Wolf, le film sera développé par Studio Mir (un studio d’animation célèbre pour son travail sur Avatar: la dernière série dérivée de The Last Airbender The Legend of Korra).

“Les rumeurs sont vraies”, a annoncé Netflix sur son compte Twitter. «Une nouvelle histoire de Witcher est en préparation! Le film d’anime, The Witcher: Nightmare of the Wolf, nous ramènera à une nouvelle menace qui pèse sur le continent. »La description du film sur Netflix est la suivante:« Bien avant de mentorer Geralt, Vesemir commence son propre voyage en tant que sorceleur après le le mystérieux Deglan le réclame par la loi de la surprise. »

Pour ceux qui ne connaissent pas Vesemir, il est un sorceleur plus âgé qui a formé Geralt et l’a formé à un jeune âge. Vesemir a été mentionné à quelques reprises dans la première saison de l’émission, notamment dans le dernier épisode du flash-back de Geralt. Là, Vesemir a été (brièvement) exprimé par Divergent Theo James (crédité comme Young Vesemir). Il semble probable que James reprendra son rôle de jeune Vesemir dans Nightmare of the Wolf. Pendant ce temps, un Vesemir plus âgé devrait être choisi pour la deuxième saison du spectacle, et les fans espèrent voir un vétéran de Star Wars Mark Hamill assumer le rôle. Dans une récente interview avec IGN, le showrunner de The Witcher a également exprimé son intérêt pour Hamill, donc ce n’est pas une proposition impossible.

En ce qui concerne le film d’animation de Vesemir, les fans devraient s’attendre à ce qu’il soit directement lié à la deuxième saison de l’émission, tel qu’il a été écrit par la salle des écrivains de The Witcher. Beau DeMayo, qui a écrit le troisième épisode sur le thème de l’horreur (et a récemment rejoint la salle des écrivains de Disney Knight Moon) est crédité sur Writers ‘Guild of America en tant qu’écrivain du film, et Netflix a confirmé que le showrunner The Witcher Lauren Schmidt Hissrich supervisera également le projet.

La rumeur veut que Kristofer Hivju (Tormund) de Game of Thrones rejoigne le casting de la saison deux

Avec la saison deux entrant en production dans quelques semaines, le casting est en cours pour une variété de rôles, et après la récente montée en popularité de The Witcher, les acteurs établis cherchent à être castés dans la série. Selon les rumeurs de Redanian Intelligence, Tormund Giantsbane de Game of Thrones (Kristofer Hivju) peut avoir rejoint le casting de la saison deux.

Bien que cela ne soit pas encore confirmé et que nous vous conseillons de le prendre avec un grain de sel, la rumeur semble de plus en plus probable chaque jour qui passe. Bien que nous ayons contacté Netflix, comme nous l’avons fait par le passé, il n’y a pas eu de réponse. On a demandé à Hivju lui-même s’il était impliqué et a également refusé de commenter.

Quel rôle le vétéran de Game of Thrones pourrait-il jouer dans la saison deux de The Witcher? Redanian Intelligence spécule que Hivju a été jeté dans le rôle de Nivellen, un homme maudit avec la tête d’un ours (vu dans la nouvelle intitulée Un grain de vérité, une parodie de La Belle et la Bête). Les fans ne sont pas d’accord, cependant, et notent que Hivju serait un excellent choix pour le Crach an Craite plus âgé (car nous avons déjà rencontré un jeune Crach dans la première saison).

Il est possible que les Redaniens et les fans soient faux, bien sûr, car il y a de nombreux rôles à gagner dans la saison deux. Le plus notable est le rôle de Vesemir, un sorceleur plus âgé qui sert de figure paternelle de Geralt dans les livres et les jeux. Mark Hamill a exprimé son intérêt pour le rôle, et le showrunner de The Witcher a récemment déclaré à IGN qu’elle aimerait le voir rejoindre le casting, mais Hivju a peut-être déjà obtenu Vesemir.

Une bande d’audition qui fuit révèle que Graham McTavish d’Outlander est en lice pour le rôle emblématique de Dijkstra, le maître-espion

En fait, Kristofer Hivju et Mark Hamill ne sont pas les seuls acteurs de haut niveau à se disputer un rôle dans la saison deux. Graham McTavish (Outlander, The Hobbit) a récemment auditionné pour le rôle emblématique de Dijkstra, le spymaster redanien (maintenant confirmé pour être introduit dans la deuxième saison de The Witcher). Bien que l’audition soit accessible au public sur vimeo, elle a depuis été supprimée (visitez Redanian Intelligence pour voir la copie que nous avons récupérée).

Les fans de la trilogie de jeux vidéo de CD Projekt RED connaissent Dijkstra, car il avait un rôle majeur dans The Witcher III: Wild Hunt. Bien sûr, Netflix est en train d’adapter les livres, et le spectacle devrait le présenter dans sa ville natale d’Oxenfurt au cours de la saison deux. Comme le script d’audition le décrit, Dijkstra est un grand homme dont l’impression est tout à fait trompeuse. En tant que maître des services secrets redaniens, il est fier de tout savoir sur tout le monde ou, comme le dit l’audition: “Dans mon travail, les potins d’aujourd’hui sont les nouvelles du mois prochain.” Il n’y a pas encore de mot sur le partenaire politique de Dijkstra et la puissante sorcière LGBT Philippa Eilhart, bien que les deux soient étroitement associées dans les romans.

Quant à McTavish, nous ne savons pas s’il a remporté le rôle, seulement qu’il a auditionné. Un acteur établi comme lui conviendrait parfaitement au rôle – même s’il ne correspond pas tout à fait à la description du roman. Nous devrons attendre que Netflix révèle de nouveaux acteurs pour la saison deux pour savoir s’il a été choisi ou non. À moins que nous ne puissions découvrir ces détails nous-mêmes…

Mise à jour de la production de la saison 2: trois nouveaux réalisateurs, des lieux de tournage et une ville en construction en studio

La deuxième saison de Witcher entre dans la dernière étape de la pré-production, et nous avons rassemblé toutes les dernières révélations du mois ici.

La saison deux a ajouté quatre nouveaux réalisateurs à la liste de The Witcher, dont chacun est susceptible de filmer deux épisodes consécutifs. Le premier est Stephen Surjik, qui a déjà travaillé sur des épisodes des émissions Marvel de Netflix, The Umbrella Academy, Lost in Space et le drame post-apocalyptique d’Amazon See. Surjik a été vu repérer des lieux de dépistage pour la saison deux dans l’île de Skye et dirigera probablement les deux premiers épisodes de la saison. Outre Surjik, The Witcher a choisi Edward Bazalgette (Le dernier royaume, Doctor Who, Poldark), Sarah O’Gorman (The Last Kingdom, Jamestown, Cursed) et Geeta Patel (The Runaways, The Magicians, Santa Clarita Diet) pour la deuxième saison.

La production devrait démarrer le 17 février pendant environ cinq mois et demi, et un nouveau rapport révèle que la saison sera tournée dans au moins quatre pays: l’Écosse, l’Angleterre, la Slovaquie et la République tchèque. Comme prévu, The Witcher retourne en Europe centrale pour filmer certaines des scènes extérieures du spectacle, mais le Royaume-Uni sera l’endroit où la plupart de l’action se déroule (y compris la magnifique île de Skye en Écosse).

Le centre de production central sera Arborfield Studios, situé à environ deux heures de route de Londres, et c’est là que les scènes d’intérieur de The Witcher seront tournées vers l’avant. Redanian Intelligence a révélé que Netflix travaille déjà dur sur l’un des plus grands décors de The Witcher pour la saison deux: la ville d’Oxenfurt. Nos sources nous disent que l’ensemble de la ville sera massif et est destiné à servir le spectacle pendant plusieurs saisons.

Avec seulement quelques semaines avant l’entrée en production de la saison deux, certaines des stars de The Witcher ont commencé à taquiner leur retour dans la série. MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Royce Pierreson (Istredd) et l’homme lui-même, Henry Cavill, ont tous confirmé qu’ils reviendraient bientôt sur le continent.

Netflix publie le site Web officiel et la bande sonore de Witcher

Alors que nous attendons des nouvelles plus concrètes sur la saison deux et son casting, de nombreux fans sont encore quelque peu confus au sujet des différentes chronologies de la saison un. Heureusement, Netflix a publié un site Web qui répertorie tous les événements majeurs de la saison 1 de The Witcher dans l’ordre chronologique, accompagné de diverses entrées pour les personnages, les royaumes et les monstres de l’univers Witcher. Si vous regardez de plus près, vous trouverez des détails de tradition très intéressants.

De plus, Netflix a finalement abandonné la bande originale de l’émission (y compris le hit viral Toss a Coin to Your Witcher et plus de cinquante autres pistes). La bande sonore est disponible sur tous les principaux points de vente, y compris Spotify, Amazon, iTunes et YouTube Music.

Restez à l’écoute avec Redanian Intelligence et What’s on Netflix pour toutes les mises à jour sur The Witcher.