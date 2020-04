The Witcher Saison 2: développements d’avril 2020 et dernières nouvelles

Après un mois de grosses annonces de casting et de reportages passionnants sur le tournage, les choses se sont fortement calmées, en grande partie à cause de la pandémie de coronavirus, qui a incité Netflix à arrêter la production de The Witcher saison 2 à partir de la seconde moitié du mois. Voici les dernières nouvelles de la saison 2 de The Witcher avec un rapport exclusif de Redanian Intelligence.

Initialement prévu pour une pause de deux semaines, le tournage n’a pas encore repris, et toutes les mesures de sécurité empêchant cela resteront probablement en place pendant un certain temps. Cependant, il y a eu quelques événements, car les deux premières semaines de mars ont vu le retour du sorceleur lui-même – Henry Cavill – filmant aux côtés de Freya Allan (Ciri). Un certain nombre d’autres acteurs étaient également occupés, y compris les nouveaux venus qui incarneront Geralt des collègues sorceleurs de Rivia.

Sur le plan du casting, Redanian Intelligence a découvert une cassette d’audition pour un personnage emblématique des livres de Witcher, offrant un aperçu de ce à quoi s’attendre de la politique dans la saison 2. Enfin, quelques acteurs supplémentaires ont rejoint le casting en constante expansion de The Witcher. Lisez tous les détails ici dans notre récapitulatif des nouvelles liées à The Witcher pour mars 2020!

Coronavirus: The Witcher arrête la production de la saison 2 Tournage: Henry Cavill et Freya Allan se réunissent sur le tournage Tournage: The Witchers of Kaer Morhen commencent leur voyage de la saison 2 Casting: Bande d’audition pour les surfaces de Queen Meve et plus d’acteurs rejoignent le castingCoronavirus: The Witcher arrête la production de la saison 2

Comme tant d’autres projets en cours chez Netflix, The Witcher a également arrêté la production de sa deuxième saison en raison de la pandémie de coronavirus. L’annonce du 16 mars est survenue quelques jours après que le nouveau venu Kristofer Hivju (Nivellen) a partagé sur Instagram qu’il avait été testé positif à la maladie et qu’il s’auto-isolait. Heureusement, l’ancienne star de Game of Thrones a déclaré n’avoir que de légers symptômes.

Comme l’a révélé un porte-parole officiel, Netflix a suspendu la production de la saison 2 avant d’en prendre conscience, mais a fermé tous les bureaux de production et le siège principal des studios Arborfield à titre de précaution supplémentaire. Interrogé par The Hollywood Reporter, une source proche de la production a déclaré:

La santé des acteurs et des équipages est notre principale préoccupation. Nous faisons face à une pandémie mondiale sans précédent qui échappe à notre contrôle et, dans de nombreux cas, à des mandats ou restrictions imposés par les gouvernements (y compris des restrictions de voyage dans de nombreux pays). En tant que tel, nous avons pris la décision, effective immédiatement, de suspendre la production pendant deux semaines pendant cette période difficile, et nous soutiendrons nos partenaires de production travaillant sur la série scriptée Netflix U.K.en faisant de même. Cela donnera à chacun le temps de prendre des décisions éclairées sur la façon d’aller de l’avant. Le coronavirus a soulevé des problèmes difficiles pour tous ceux qui travaillent sur des productions sur Netflix. Nous sommes très reconnaissants pour tout le travail que tout le monde a accompli pour assurer la sécurité des acteurs et des équipes pendant cette pandémie.

Bien que les gens soient évidemment inquiets que la pause affecte négativement la sortie de la saison 2, une date de diffusion en 2021 est toujours une valeur sûre. Des cinq mois de tournage prévus, un est déjà terminé. Si nous prenons la première saison comme référence, nous pouvons nous attendre à une période de six à sept mois de post-production. Cela signifie que pour que la date de sortie soit repoussée à 2022, la production devrait s’arrêter pendant près d’un an jusqu’en février ou mars 2021. Selon toute vraisemblance, nous devrons attendre quelques mois de plus pour que The Witcher revienne au écran.

Les productions cinématographiques et télévisuelles de nombreux pays ayant été suspendues les unes après les autres, les acteurs peuvent se retrouver dans une situation précaire. La directrice de casting de Witcher Sophie Holland et son assistante Faye Timby ont trouvé une idée non conventionnelle pour utiliser le temps qui est maintenant devenu abondant de manière productive et donner aux acteurs une chance de montrer leur talent lors d’une réunion en face-à-face via la plateforme WeAudition. À l’aide du hashtag #CastingCrushesCorona, ils ont conçu un nouveau projet, passant une heure par jour à parler à jusqu’à six acteurs du monde entier.

Holland, qui était à mi-chemin du casting de The Witcher saison 2 lorsque Netflix a arrêté la production, a parlé à Deadline de son initiative:

Il y a eu des acteurs vraiment intéressants que je ne connaissais pas avant que je rencontre maintenant. Je peux certainement voir que nos chemins se croiseront à nouveau à l’avenir. Je peux déjà penser à des rôles qui pourraient correspondre aux personnes à qui j’ai parlé. Cela m’a également donné l’impression que l’industrie continue de fonctionner.

Peut-être que cela pourrait être l’occasion pour certains acteurs de s’emparer de l’un des rôles les plus recherchés dans le plus grand projet de Hollande à ce jour. La showrunner Witcher Lauren Hissrich semble certainement le penser, alors qu’elle a rejoint les deux professionnels du casting pour l’une de leurs récentes sessions de #CastingCrushesCorona.

Tournage: Henry Cavill et Freya Allan se réunissent sur le plateau

Deux semaines avant la fermeture, Redanian Intelligence a rapporté qu’Henry Cavill avait finalement fait son retour sur le plateau, reprenant son rôle de sorceleur titulaire Geralt de Rivia. Il a été rejoint par Freya Allan, qui incarne la princesse Ciri de Cintra, l’enfant dont le destin est lié à celui de Geralt à travers une ancienne coutume appelée la loi de la surprise.

La dernière fois que nous avons vu le couple, Geralt vient de trouver Ciri qui était en fuite depuis des semaines pourchassé par les agents de l’Empire Nilfgaardien qui ont envahi sa patrie et massacré sa famille. D’après tout ce que nous savons de la saison 2, elle reprendra les choses là où nous les avons laissées, Geralt et Ciri se dirigeant vers le nord à travers la chaleur ardente des champs de bataille de Sodden, où l’armée nilfgaardienne a été arrêtée dans son avance par une petite force des sorciers du Nord, y compris l’intérêt amoureux du sorceleur Yennefer (Anya Chalotra).

Le tournage a eu lieu entre fin février et début mars à Bourne Wood à Surrey, où certains habitants ont déjà repéré un grand nombre de corps et figurants vêtus d’une armure nilfgaardienne, corroborant davantage que les scènes tournées là-bas illustreront les conséquences de la bataille. de Sodden. Henry Cavill s’est rendu sur Instagram pour révéler le retour d’un acteur spécial pour la circonstance: le cheval Zeus, rentré de chez lui en Hongrie pour reprendre son rôle de coursier de confiance de Geralt Roach.

Tournage: les sorcières de Kaer Morhen entament leur périple de la saison 2

En février, Netflix a finalement annoncé la liste principale de nouveaux acteurs pour rejoindre The Witcher et à en juger par plusieurs publications sur les réseaux sociaux, certains d’entre eux ont déjà commencé à filmer.

Dans ce qui est probablement l’une des séquences les plus attendues de la deuxième saison, les téléspectateurs seront présentés aux quelques collègues Witcher survivants de Geralt dans l’ancien donjon de Kaer Morhen. Pour ceux qui ont lu les livres ou joué aux jeux, ce sera une réunion avec certains des personnages les plus aimés de la franchise. Pour tous les autres, nous présenterons brièvement ces chiffres importants sans entrer dans le matériau du spoiler.

Vesemir est joué par l’acteur danois Kim Bodnia, mieux connu pour ses rôles dans Killing Eve et The Bridge. Il a déjà été mentionné par Geralt dans la première saison de The Witcher et des auditeurs attentifs auront entendu la voix de son jeune homme lors d’une brève scène de flashback dans le dernier épisode. C’est le sorceleur qui a élevé le jeune Geralt après que sa mère Visenna (représentée dans le spectacle par Frida Gustavsson) l’ait abandonné enfant.

Expérimenté dans les manières de tuer des monstres, Vesemir est devenu un père de substitution strict mais protecteur et un mentor pour Geralt et d’autres jeunes recrues. Alors que le monde autour de lui a changé, il est toujours ferme, vigoureux et ingénieux même à son âge avancé et reste l’autorité incontestée à Kaer Morhen.

Thue Ersted Rasmussen, un autre Danois, incarne Eskel, l’amie d’enfance de Geralt. Connu à la fois des lecteurs des livres et des joueurs, Eskel est calme et rassemblé, mais pas moins mortel que Geralt dans un combat. En raison de sa marque de cicatrice défigurante, il semble menaçant à première vue, mais se montre de bonne humeur et plein de tact en ce qui concerne les sorciers.

En janvier, Rassmussen a rendu visite à l’artiste prothétique Barry Gower (connu pour son travail sur Game of Thrones) pour recevoir un casting complet du corps. Comme le spécule Redanian Intelligence, cela peut être lié à son travail sur The Witcher, car Gower semble avoir rejoint la deuxième saison.

Paul Bullion, dont vous vous souvenez peut-être de son rôle dans Peaky Blinders, joue Lambert, qui, comme Vesemir et Eskel, est apparu dans les livres et les jeux. Appartenant à une génération de recrues plus jeune que Geralt, ce grand guerrier a une langue particulièrement pointue et une confiance à la limite de l’arrogance. Malgré cela, il est généralement digne de confiance et compétent, en particulier en matière d’escrime.

Bullion a partagé plusieurs vidéos montrant sa nouvelle routine d’entraînement et semble également être devenu de bons amis avec Rasmussen alors que le couple a célébré sa première semaine sur le plateau dans un véritable style de sorceleur avec quelques pintes.

Le dernier mais non le moindre est Yasen Atour qui incarne Coën, un personnage qui n’est jamais apparu dans les jeux mais qui est très apprécié par de nombreux lecteurs des livres. Pas originaire de l’école du loup de Vesemir, Coën passe l’hiver à Kaer Morhen avant de reprendre le chemin. Il est jeune, facile à vivre et mortel au combat, mais aussi assez sage pour savoir que de nombreux épéistes qui se considèrent comme les meilleurs finissent dans les cimetières.

Casting: bande d’audition pour les surfaces de Queen Meve et plus d’acteurs rejoignent le casting

Depuis que Netflix a annoncé certains des principaux nouveaux membres de la distribution en février, les choses ont été relativement calmes, même si un certain nombre de rôles clés pour la deuxième saison n’ont pas été révélés. Un de ces rôles est le maître-espion Sigismund Dijkstra qui apparaîtra dans la saison 2 comme le montre une bande d’audition qui fait surface plus tôt cette année.

En mars, Redanian Intelligence a trouvé une autre cassette qui montre l’actrice Nina Yndis en train de lire pour le rôle de «Queen Mabel», qui peut facilement être déduite à travers ses lignes comme nom de code pour la reine Meve de Lyria et Rivia. La vidéo a depuis été supprimée par l’actrice, mais vous pouvez trouver la transcription ci-dessous. Comme c’est souvent le cas avec les cassettes d’audition, les lignes ont probablement été écrites pour la session de casting uniquement et n’apparaîtront pas comme telles dans l’émission. Il est également probable que nous ne verrons pas Yndis dans le rôle, car les cassettes d’audition sont généralement téléchargées par des acteurs qui n’ont pas obtenu le rôle.

Transcription:

Meve: Tu es en retard!

Homme sans nom: Je vous présente mes excuses, mais comme c’est mon sac à main qui paie pour nettoyer votre gâchis, je vais le sauter!

Vinnie: Nous avons besoin d’un allié et non d’un concierge. Vous devez faire attention à votre ton!

Meve: Asseyez-vous et calmez-vous tous les deux. Vous pouvez mesurer vos piqûres en votre temps! Je peux vous assurer que nous avons des choses plus importantes à discuter. La princesse Serene est vivante.

Vinnie: C’est impossible!

Meve: Et pire encore. Le Sud le sait! Leurs équipes de recherche ont déjà des jours d’avance sur les nôtres.

Homme sans nom: Eh bien, c’est un problème. Heureusement, c’est un problème que je suis prêt à assumer moyennant des frais.

Vinnie: C’est de l’extorsion! Nous n’en entendrons pas parler! J’aurai le conseil du roi …

Meve: Tais-toi Vinnie! Donnez-moi un prix. Je veux la fille morte au lever du soleil.

Meve est la seule femme parmi les monarques du Nord et bien que son royaume soit relativement petit, elle se démarque parmi ses pairs en raison de son intelligence, de son esprit vif et de son approche sans faille pour gouverner. Alors que l’avance de Nilfgaard s’est arrêtée à la bataille de Sodden mais que la menace est loin d’avoir disparu, il semble clair que les royaumes du Nord joueront un rôle plus actif, débattant de la manière de trouver une approche commune pour faire face à la menace du sud.

Alors que nous attendons toujours que les noms se connectent à Meve, certains des petits rôles semblent se remplir lentement alors que deux autres acteurs rejoignent le casting.

Comme l’a révélé son agence, l’acteur vétéran Andrew Paul a été incarné dans un rôle inconnu et avait déjà terminé le tournage le 9 mars. Étant donné le bouclage précoce, il joue probablement un rôle d’un épisode avec une durée de visionnage limitée. Guy Samuels aura un petit rôle dans la deuxième saison, apparaissant comme un «gardien». Reste à savoir si nous le verrons dans l’entourage de l’un des rois du Nord importants ou si nous veillons simplement en tant que garde de la ville.

