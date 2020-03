The Witcher Saison 2: développements de février 2020 et dernières nouvelles

Février a été un grand mois pour les nouvelles sur le dernier succès de Netflix, The Witcher, avec de nombreux nouveaux membres de la distribution rejoignant les rangs de Henry Cavill, Anya Chalotra et le reste de l’ensemble présenté dans la saison un. Outre ces castings importants (y compris le vétéran de Game of Thrones Kristofer Hivju, maintenant officiellement confirmé), Netflix a maintenant commencé à filmer la deuxième saison. De plus, Redanian Intelligence a pu découvrir une série de fuites sur le plateau en Angleterre, dont l’une révèle le sort de l’un des personnages principaux de The Witcher: Yennefer of Vengerberg. Pour tout cela et plus encore, rejoignez-nous dans notre récapitulatif des actualités de février sur Witcher. =

Les sujets:

La saison 2 de The Witcher entre en production au Royaume-Uni.Redanian Intelligence et Netflix révèlent de nouveaux membres de la troupe Réalisateur et retour des membres du casting révélés par NetflixSaison deux pour inclure un monstre bien-aimé du jeuSet Report: Le destin de Yennefer révélé (SPOILER!) camp de guerre avec Francesca et FilavandrelSet Report: les figurants nilfgaardiens revêtent leur vieille armure en début de saison deux scènes Henry Cavill retrouve Roach avant le tournageLa saison 2 de The Witcher entre en production au Royaume-Uni

Bien que le tournage devait initialement commencer le 17 février, Netflix est entré secrètement en production quelques jours avant la date prévue. Après des mois de préparation dans leur port d’attache aux studios Arborfield, l’équipe de The Witcher s’est rendue dans un endroit forestier dans les collines de Surrey pour filmer une scène impliquant Fringilla et Yennefer.

Un rapport de Get Surrey a révélé que Netflix filmerait à cet endroit pendant la première et la deuxième semaine de tournage de l’émission, sous le titre de production “Mysterious Monsters” ou “MM”. La production utilise les initiales TPL pour la signalisation.

Quelles scènes ont été tournées dans les forêts de Surrey? Heureusement, une série de fuites a révélé beaucoup de choses à ce sujet. La scène en question implique une armée d’elfes (cette fois, pas sur une étagère) et l’un des nouveaux personnages les plus importants de la saison deux. Si cela ne vous dérange pas, jetez un coup d’œil au rapport d’ensemble et aux images en coulisses ci-dessous.

Redanian Intelligence et Netflix dévoilent de nouveaux acteurs

Le continent est devenu un peu plus grand. Voici le nouveau casting de #TheWitcher Saison 2:

Yasen Atour comme Coen

Agnes Bjorn comme Vereena

Paul Bullion comme Lambert

Kristofer Hivju comme Nivellen

Thue Ersted Rasmussen comme Eskel

Aisha Fabienne Ross comme Lydia

Mecia Simson comme Francesca

Le tournage ayant commencé au Royaume-Uni, Netflix et Redanian Intelligence ont révélé la plupart des nouveaux membres de la distribution importants rejoignant Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer) et Freya Allan (Ciri) dans la saison deux.

Comme indiqué pour la première fois par Redanian Intelligence, Netflix a finalement confirmé le casting de Game of Thrones alun Kristofer Hivju. Connu pour le rôle de Tormund Giantsbane dans la série fantastique de HBO, Hivju assumera le rôle d’invité de Nivellen dans le premier épisode de la saison deux. Cela servira d’adaptation de la courte histoire classique de Witcher A Grain of Truth, qui est elle-même une parodie de The Beauty And The Beast. Nivellen est un homme maudit à la tête d’un ours qui tombe amoureux d’une beauté mystérieuse. Agnes Born jouera le violent Vereena.

Geralt (Henry Cavill) et Ciri (Freya Allan) partageront des scènes avec Hivju dans le manoir de Nivellen dans le premier épisode de la saison deux, sur la route de Kaer Morhen.

Menant les nouveaux personnages de sorceleur est Killing Eve Kim Bodnia, qui a été choisi comme Vesemir. Netflix décrit Vesemir comme suit: «Une charmante relique de l’âge d’or du sorceleur. Il est le sorceleur le plus âgé et le plus expérimenté de notre série, ainsi que la figure paternelle de Geralt. En tant que l’un des survivants du massacre de Kaer Morhen, un massacre obsédant qui a presque exterminé les Witchers, il protège farouchement les quelques autres, qu’il considère comme une communauté en voie de disparition qui peut trouver gloire aux monstres tueurs du «Chemin». »

Avant de décider de Bodnia, Netflix aurait offert le rôle à plusieurs favoris des fans, dont Mark Hamill, Mads Mikkelsen et Michael Keaton. Plus tôt cette année, Netflix a annoncé qu’un film d’animation centré sur Vesemir était également en préparation, intitulé The Witcher: Nightmare of the Wolf. Il est possible que Bodnia prête également sa voix à un jeune Vesemir dans ce film.

Netflix a également confirmé les castings de trois sorciers, dont deux ont été révélés plus tôt par Redanian Intelligence. Ces sorcières seront introduites aux côtés Vesemir à Kaer Morhen, où Geralt emmènera Ciri au début de la saison deux. Paul Bullion (Peaky Blinders) a été choisi comme favori des fans Lambert, qui a joué un rôle important dans les jeux. Un autre rôle notable est Coën, qui aide à former Ciri à la manière d’un sorceleur, et sera joué par Yasen Atour (Jeune Wallander). Enfin, Thue Ersted Rasmussen a été choisi comme un autre favori des joueurs, Eskel.

Les sorciers de Kaer Morhen apparaîtront dans environ trois épisodes et seront rejoints par Cavill et Allan pour la formation de Ciri.

Mecia Simson a été jeté dans un rôle principal (peut-être pour apparaître dans sept des huit épisodes de la saison deux), comme la sorcière elfique Francesca Findabair. Francesca est décrite comme suit: «La plus belle femme du monde. Francesca est grande, intelligente, puissante et protectrice envers son enfant. » Comme l’a révélé Redanian Intelligence, jeune acteur Kaine Zajaz jouera le frère de Francesca Jauge, qui est décrit comme «un meurtrier rond aux yeux de corbeau. Il a une exubérance juvénile et une chaleur comique. Gage dépend du leadership de sa sœur pour sa survie. Il apparaîtra dans quatre épisodes de la nouvelle saison. »

Comme dans les livres, les Elfes devraient devenir une force politique importante sur le continent avec l’introduction de l’armée de guérilla appelée Scoia’tael ou les écureuils.

Aisha Fabienne Ross rejoint également le casting de The Witcher. Représenter la sorcière Lydia van Bredevoort, Fabienne agira aux côtés de Mahesh Jadu Vilgefortz (introduit dans la première saison). Le personnage est décrit comme suit: «Cheveux foncés, yeux en amande. Porte les cicatrices d’une expérience qui a mal tourné. Secrétaire et assistant du Master (Vilgefortz). Effectue un acte horrible. ” Lydia apparaîtra dans deux épisodes.

Enfin, Dolittle actrice Carmel Laniado a été jeté comme un personnage original (ce qui signifie que ce personnage n’apparaissait pas dans les livres). Comme l’a révélé pour la première fois Deadline, Laniado jouera Violet, “Une jeune fille dont le comportement ludique et fantaisiste est un front pour un personnage plus intelligent et plus sadique”. Violet apparaîtra dans environ trois épisodes.

Gardez à l’esprit qu’il y a encore plusieurs acteurs non révélés, y compris l’acteur qui jouera Redanian Spymaster Dijkstra. Bien que nous n’ayons rien entendu du partenaire dans le crime de Dijkstra Philippa Eilhart, nous pensons qu’elle a un rôle beaucoup trop important dans les livres pour être exclue de l’émission. Nous pensons que d’autres acteurs seront dévoilés dans les prochaines semaines.

Netflix confirme la composition des réalisateurs et les anciens membres du casting

Parallèlement à la révélation du grand casting, Netflix a confirmé la programmation du réalisateur avec The Wrap (ainsi que les épisodes qu’ils dirigeront) et a révélé quelle saison les membres du casting reviendront sur les scènes de film pour la deuxième saison.

Composition du réalisateur:

201: Stephen Surjik (Umbrella Academy, See)

202: Stephen Surjik (Umbrella Academy, See)

203: Sarah O’Gorman (Maudite, Jamestown)

204: Sarah O’Gorman (Maudite, Jamestown)

205: Ed Bazalgette (Le dernier royaume)

206: Geeta Patel (Les magiciens)

207: Geeta Patel (Les magiciens)

208: Ed Bazalgette (Le dernier royaume)

Le casting de retour comprend MyAnna Buring comme Tissaia, Tom Canton as Filavandrel, Lilly Cooper as Murta, Jeremy Crawford as Yarpen Zigrin, Eamon Farren as Cahir, Mahesh Jadu as Vilgefortz, Terence Maynard as Artorius, Lars Mikkelsen as Stregobor, Mimi Ndiweni as Fringilla Vigo, Royce Pierreson as Istredd, Wilson Radjou-Pujalte as Dara, Anna Shaffer comme Triss Merigold et Therica Wilson Lire comme Sabrina.

Redanian Intelligence a pu confirmer que le principal coordinateur de combat de la saison 2 est Thomas Hacikoglu. Hacikoglu était chargé de former les acteurs et les cascadeurs pour la scène de combat à Blaviken dans le pilote de la série, en collaboration avec le coordinateur des cascades Wolfgang Stegemann. Bien que nous aurions adoré voir Stegemann revenir, il est bon que quelqu’un impliqué dans la meilleure scène de combat de The Witcher soit en charge des cascades dans la saison deux.

La saison deux mettra en vedette un monstre préféré des fans des jeux

Les joueurs étaient ravis de découvrir les castings de Lambert et Eskel, et il semble que Netflix ait l’intention de leur plaire une fois de plus avec l’un des nouveaux monstres de la saison deux. La saison deux opposera nos sorciers à un Leshy, connu dans les jeux sous le nom de Leshen ou Spriggan.

«Leshens habitent dans des bois denses et primitifs», explique le bestiaire du jeu vidéo. «Créatures terriblement territoriales, ils chassent avec furtivité et ruse comme seuls compagnons. Ils utilisent leur magie innée pour contrôler les plantes et les animaux sur leur territoire – et donc, lorsqu’ils les traquent, la moitié de la bataille se rapproche suffisamment pour frapper. »

Bien que Leshy de l’émission puisse être complètement différent de ceux vus dans les jeux, il est assez excitant de voir ce monstre des bois en action. Nos sources nous ont informés que la confrontation avec Leshy aura de «graves conséquences», ce qui semble très intéressant.

Rapport sur l’ensemble des renseignements redaniens (MILD SPOILERS)

Bien que le tournage n’ait commencé qu’à la mi-février, Redanian Intelligence s’est coordonné avec des partenaires au Royaume-Uni pour fournir une série de reportages détaillés. Cette fois, nous allons jeter un œil au camp militaire elfique et aux conséquences d’une bataille, avec tous les acteurs principaux confirmés sur place.

SPOILER: le destin de Yennefer révélé dans de nouvelles photos du tournage

La première saison de The Witcher s’est terminée avec le sort de Yennefer inconnu. Pendant la bataille de Sodden Hill, Yennefer est obligée de déboucler son chaos et déclenche une vague de feu sur l’armée nilfgaardienne, puis disparaît. Bien que Geralt (Henry Cavill) et Tissaia (MyAnna Buring) la recherchent tous les deux, elle est introuvable et peut-être présumée morte.

Maintenant, Anya Chalotra (Yennefer) a été vue en train de filmer avec sa costar Mimi Ndiweni (Fringilla) dans la forêt de Redland à Surrey. Les deux ont été vus pour la dernière fois en train de se battre de part et d’autre de la bataille, mais il semble qu’ils soient tous deux capturés par une faction militante d’elfes au début de la saison deux. Dans la scène capturée ci-dessus, Yennefer et Fringilla sont conduits au camp militaire elfique, où ils rencontrent deux personnages elfiques importants.

Camp de guerre elfique: premier regard sur Francesca, le roi Filavandrel revient

Comme expliqué précédemment, la saison deux de The Witcher présentera un scénario elfique avec de nouveaux personnages clés Francesca (Mecia Simson, vue dans le cercle rouge) et Gage (Kaine Zajaz). À leurs côtés, Tom Canton, un acteur de la première saison, incarne King Filavandrel (l’elfe sur l’étagère de la chanson de Jaskier “Toss a Coin to Your Witcher”, à côté de Simson dans l’image ci-dessus).

Ces acteurs ont été repérés en train de filmer avec des dizaines de figurants, tous habillés en elfes dans une variété de nouveaux costumes créés par la costumière de la saison deux de The Witcher. Lucinda Wright. Ces elfes appartiennent au groupe militant de guérilla appelé le Scoia’tael, présenté pour la première fois dans le livre Blood of Elves et revisité dans la trilogie de jeux vidéo de CD Projekt RED.

Les images partagées ci-dessus ont été prises par le scout Redanian Intelligence @GoTlikeLocations et le photographe @PalaceProud (également partagé par le Daily Mail). Pour la galerie complète des photos, lisez le rapport Redanian Intelligence.

Geralt retrouve Roach et Ciri pour filmer les conséquences d’une bataille

La première saison de Witcher s’est terminée par une bataille majeure entre Nilfgaard et les royaumes du Nord à Sodden Hill, bien que la saison se soit terminée avant la fin de la bataille. De nouvelles photos en coulisses révèlent que Netflix a filmé les séquelles d’une scène de bataille à Bourne Wood, près de Londres. Nous avons également appris que Henry Cavill tournait sur place aux côtés de la jument de confiance de Geralt Roach et de son enfant Surprise, la princesse Ciri (Freya Allan).

Cet emplacement a déjà été utilisé dans des films tels que Harry Potter et le Prince de sang mêlé et le gladiateur (où l’emplacement a été utilisé dans une séquence de bataille). Les badauds ont pu repérer des dizaines de faux corps, dont ceux de soldats et de chevaux morts, tous percés de flèches. La plupart des corps semblaient appartenir à des soldats nilfgaardiens, et nous avons appris que des figurants portant l’armure nilfgaardienne de la première saison ont été repérés sur place.

Étant donné que le showrunner de The Witcher a déjà promis que l’armure recevra une refonte complète, il est probable que les scènes filmées dans Bourne Wood sont une continuation directe de la bataille de la première saison, et que l’ancienne armure a été utilisée ici pour maintenir une bonne continuité. Il est possible que nous voyions la bataille à l’écran, mais il est tout aussi probable que seules les conséquences seront affichées.

Qui combattait Nilfgaard? Il existe deux possibilités principales. Le premier est l’armée témérienne, dirigée par le roi Foltest (Shaun Dooley). L’armée de Foltest a rejoint la bataille à la toute fin de la finale de la première saison, il est donc logique que ses forces se heurtent à Nilfgaard au début de la deuxième saison. La deuxième possibilité est l’armée elfique, car ils ont largement filmé ces deux dernières semaines et depuis que les arcs sont leur arme de signature dans les livres.

Il est possible que les scènes filmées avec Cavill et Allan (et Roach) ne soient pas les mêmes que celles avec les cadavres. Parfois, dans l’industrie du tournage, le même emplacement peut être utilisé pour plusieurs scènes (dans ce cas, Bourne Wood). Cependant, il est probable que Geralt et Ciri traversent le champ de bataille car ils étaient près de Sodden Hill à la fin de la première saison.

Pour toutes les nouvelles sur The Witcher, restez à l’écoute avec Redanian Intelligence et What’s on Netflix.