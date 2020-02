‘The Witcher’ Saison 2: le tournage commence en février 2020, à quoi s’attendre, Cast News et Netflix

Après une première saison incroyable de The Witcher, les fans auront envie de connaître les détails de la deuxième saison et quand nous pouvons nous attendre à ce que la série revienne sur Netflix. Nous garderons une trace de toutes les informations que vous devez savoir sur la deuxième saison de The Witcher, y compris les dates de tournage, à quoi s’attendre, la diffusion de nouvelles et, finalement, la date de sortie de Netflix.

Les abonnés ont dû attendre ce qui semblait être un âge pour la sortie de la première saison de The Witcher. Après la première saison du week-end, nous pouvons dire avec plaisir que l’attente de l’adaptation du plus grand travail d’Andrzej Sapkowski valait largement la peine. Henry Cavill était en pleine forme en tant que Geralt de Rivia, dépeignant parfaitement le personnage afin que les fans de livres et de jeux vidéo puissent en profiter.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour la deuxième saison de The Witcher?

Les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent, et les abonnés devront attendre jusqu’en 2021 pour la prochaine saison de The Witcher.

Cela peut sembler une longue attente, mais un temps considérable est consacré à la production de la série. Le tournage prend déjà beaucoup de temps, mais en ajoutant les incroyables effets spéciaux et l’édition qui vont dans The Witcher, on comprend pourquoi nous attendrons plus d’un an pour le deuxième opus.

Il y a eu 14 mois entre le début du tournage et la sortie de la première saison. Si la deuxième saison fait de même, alors nous attendrons jusqu’à Avril 2021.

Notre date de sortie spéculée: printemps 2021

Qui sont les acteurs de la saison 2 de The Witcher?

Les acteurs suivants reviendront pour la deuxième saison de The Witcher:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Geralt of RiviaHenry CavillMan of Steel | Batman v Superman: l’aube de la justice | Justice LeaguePrincess CiriFreya AllanLa guerre des mondes | Dans les Badlands | Capitaine FierceYennefer de VengerbergAnya ChalotraWanderlust | Les meurtres d’ABC | SherwoodTissaia de VriesMyAnna BuringKill List | La descente | DoomsdayFringilla VigoMimi NdiweniLa légende de Tarzan | Cendrillon | Mr SelfridgeJaskierJoey BateyLa Reine Blanche | Knightfall | La grève

Avec la mort de la reine Calanthe, du roi Eist Tuirseach, de Mousesack et de la princesse Renfri au cours de la première saison, nous ne nous attendons pas à voir les acteurs respectifs revenir pour interpréter leurs rôles. La seule façon dont ils reviendront est si des flashbacks impliquent les personnages mentionnés.*ALERTE SPOIL*

Nouvelles de casting pour The Witcher saison 2

Il y a eu beaucoup de développements tout au long de février, et de nombreux nouveaux membres de la distribution ont été annoncés pour jouer dans la deuxième saison de The Witcher:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? CoenYasen AtourBen-Hur | Mission: Impossible Rogue Nation | Robin HoodVereenaAgnes BjornMonsterLambertPaul BullionPeaky Blinders | Dracula Untold | Le bourreau bourreauNivellenKristofer HivjuGame of Thrones | Fast & Furious 8 | BeckEskelThue Ersted RasmussenFast & Furious 9 | Dimanche | Le chemin de MandalayLydiaAisha Fabienne RossLa Danoise | Alleycats | DramaFrancescaMecia SimsonHe qui a tout cela | Next Top Model de la Grande-Bretagne et de l’Irlande

Kaine Zajaz, qui incarnera le frère de la sorcière elfe Francesa Findabair, sera également choisi pour la deuxième saison.

Qu’attendre de la saison 2 de The Witcher?

* Spoilers ci-dessous *

Après une fin chaotique et culminante de la première saison, Yennefer de Vengeberg a réussi à repousser les armées de Nilfgaard en utilisant la magie du feu, mais a mystérieusement disparu dans le processus. Quant à Geralt et Ciri, ils se sont enfin retrouvés, se saluant presque comme un père comme une fille. Dans une tournure mystérieuse des événements, Ciri a demandé à Geralt qui était Yennefer, bien qu’il ne l’ait pas rencontrée.

Où vont Geralt et Ciri ensuite?

Après s’être enfin retrouvés, Geralt et Ciri peuvent maintenant poursuivre la volonté du destin. Grâce à la loi de la surprise et à la mort de ses parents, Geralt est maintenant le père adoptif de Ciri. L’armée Nilfgaard est toujours une énorme menace et avec des espions chassant continuellement Ciri, Geralt l’emmènera à l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, Kaer Morhen, la forteresse des Witchers.

Grâce à son sang elfique, Ciri est incroyablement douée de magie, parfaite pour tuer des monstres. Geralt commencera probablement sa formation pour devenir Witcher, un peu comme lui. La formation de Ciri serait un processus exténuant et difficile, mais ses talents avec la magie combinés à la formation de Witcher feraient d’elle une combattante incroyablement forte, lui donnant la capacité de se protéger et de protéger les autres.

Où est Yennefer?

Après avoir assisté à la mort de nombreux mages, Tissaia de Vries et Yennefer étaient parmi les rares survivants de la bataille avec Nilfgaard. Tissaia a dit à Yennefer de laisser son «chaos exploser», la prenant au sérieux, Yennefer a déchaîné l’enfer sur les Nilfgaardiens, utilisant la magie du feu interdite pour anéantir quiconque se rapprochait. Elle a repoussé avec succès les forces de Nilfgaard, mais ce faisant, elle a mystérieusement disparu, laissant Tissaia confuse et inquiète de son sort.

En tant que mage incroyablement puissant et talentueux, Yennefer n’est pas mort. On ne sait pas trop où elle a peut-être disparu, mais Yennefer se serait probablement éloignée du champ de bataille.

Grâce au souhait de Geralt, nous pouvons certainement nous attendre à voir la paire se réunir à un moment donné de la deuxième saison. Sans parler du fait qu’avec le potentiel magique de Ciri, qui de mieux pour lui apprendre à utiliser la magie réelle que l’un des mages les plus talentueux en vie.

Nilfgaard et les royaumes du Nord partent en guerre

On ne sait pas combien de Nilfgaardiens ont été tués lors de la bataille de Sodden, mais il est clair qu’un nombre important d’hommes ont été tués par les mages d’Aretuza. Nilfgaard cherchera toujours à conquérir les royaumes du Nord, mais après des pertes importantes, il aura du mal à poursuivre sa campagne.

Le premier des royaumes du Nord à arriver fut le roi Foltest de Temeria. Bien qu’il n’ait pas participé au combat lui-même, de loin, Foltest et son armée pouvaient voir le chaos résultant du combat entre Nilfgaard et les mages. Nilfgaard subissant d’énormes pertes, ce serait le moment idéal pour Temeria de contre-attaquer la campagne Nilfgaardian.

Qu’arrivera-t-il aux mages d’Aretuza?

Au grand sacrifice, les mages d’Aretuza tiennent à distance l’armée nilfgaardienne. Mais avec l’académie perdant une telle quantité de mages puissants, et avec Yennefer disparu, il reste très peu pour arrêter une attaque potentielle de Nilfgaard sur Aretuza.

Certains mages ayant déjà fait défection vers Nilfgaard, il est possible qu’un coup d’État se produise, ce qui pourrait entraîner la destruction d’Aretuza ou, à tout le moins, des mages sensibles rejoignant Nilfgaard.

Où est Jaskier?

Le barde adorable Jaskier avait toujours des ennuis, surtout autour de Geralt. Au fil des années, le couple n’a souvent voyagé ensemble que pour s’écarter, puis pour se réunir des années plus tard pour voyager à nouveau. Jaskier sera là quelque part pour courtiser les dames de la cour dans son lit et avoir des ennuis en cours de route. En tant que seul ami connu de Geralt, si des hommes de Nilfgaard viennent chercher Geralt, alors Jaskier peut savoir où il se trouve.

Ce que le showrunner Lauren S Hissrich avait à dire

“Gravemaster” de Redanian Intelligence a eu la chance d’interviewer Lauren S Hissrich, le showrunner de The Witcher. Dans l’interview, elle a pu clarifier où allait se dérouler l’histoire pour Geralt et Ciri, et même Jaskier.

Lors de la discussion de Geralt et Ciri:

Comme attendu de la saga, Ciri prend vraiment le devant de la scène dans la saison deux. Le monde entier est après elle, et elle doit trouver la sécurité et le répit avec Geralt (et finalement, Yennefer). Le problème est qu’ils sont de parfaits étrangers. Elle ne connaît pas Geralt, ne voit pas pourquoi elle devrait automatiquement lui faire confiance et n’aime vraiment pas quand il commence à prendre de grandes décisions dans sa vie, surtout quand elle pleure toujours la perte de sa grand-mère à Cintra. Pour sa part, Geralt veut consciencieusement protéger Ciri, mais ne sait pas non plus quoi être un père, et ne sait certainement pas comment équilibrer cela avec la nécessité de continuer à faire son travail. Il y a une certaine comédie dans la façon dont ces deux se réunissent et finissent par se lier, mais cela dément une réflexion plus approfondie sur ce que signifie devenir une famille.

Jaskier aura également sa chance de briller dans la deuxième saison de The Witcher:

Oui! Un de mes moments préférés avec Jaskier est celui de l’épisode 106, quand lui et Geralt sont assis au bord de la falaise, et il dit: “Je pense juste à ce qui me plaît.” Vous avez ce personnage qui s’est littéralement attaché aux queues de cheval de notre sorceleur, afin de brouiller le matériel pour les chansons. Mais ce qui se passe à la place est… il trouve un ami. Jaskier commence à penser à ce dont il a besoin et ce qu’il veut dans le monde, et dans la saison deux, nous le verrons commencer à le découvrir.

Quels livres la série The Witcher couvrira-t-elle dans la saison deux?

À présent, ceux qui ont regardé The Witcher ont peut-être réalisé que l’histoire de la première saison avait été racontée sur plusieurs chronologies, mettant en vedette les différentes aventures de Geralt, Yennefer et Ciri. Les lecteurs de livres auront également remarqué que la plupart des épisodes couvraient les événements des deux premiers livres (dans l’ordre chronologique) The Last Wish et Sword of Destiny. Les deux livres sont une lecture fantastique et précurseurs du début «officiel» de The Witcher Saga.

Cela étant dit, la première saison de The Witcher était un long prologue au début de l’histoire.

Au total, il y a huit livres dans The Witcher, mais seulement six d’entre eux ont lieu dans «The Witcher Saga». Novels, The Last Wish (2007) et Sword of Destiny (2015) ont fait office de préquelle et précèdent l’histoire principale avec plusieurs histoires courtes. Season of Storms a également une collection d’histoires courtes qui se déroulent entre les histoires courtes / flashbacks du premier livre.

La deuxième saison couvrira les événements du premier livre officiel de The Witcher Saga, Blood of Elves et procédera ensuite à la couverture des événements du troisième livre de la série, Time of Contempt.

Quel est le statut de production de The Witcher?

Statut officiel de la production: tournage programmé (Dernière mise à jour: 23/12/2019)

Il n’y a aucune raison d’être consterné que The Witcher n’ait pas commencé le tournage pour la deuxième saison. Bien que la date de sortie remonte à quelques mois, nous avons maintenant la confirmation (grâce à ProductionWeekly) que The Witcher commencera à filmer sur 17 février 2020.

Où se déroule le tournage?

La série continuera d’utiliser Budapest, en Hongrie, comme lieu de tournage, ainsi que Londres pour les studios de production qui peuvent abriter de grands décors.

Plus récemment, nous avons appris que l’équipe de repérage des sites de The Witcher était récemment allée en Écosse. Plus précisément, l’équipe s’est rendue sur la magnifique île de Skye, une île au large des côtes de l’Écosse continentale.

Comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessus, certains des endroits sur l’île de Skye sont absolument magnifiques. Nous serons curieux de savoir quelle région du continent The Witcher utilisera l’un des emplacements ci-dessus.

Une ville entière est en construction aux studios Arborfield au Royaume-Uni, comme le rapporte Redenian Intelligence.

Rapport exclusif de la saison 2: Netflix construit une ville entière pour #TheWitcher aux studios Arborfield, Royaume-Uni https: //t.co/I63KwHWL2W

– Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) 15 janvier 2020

La saison deux reviendra-t-elle avec huit épisodes?

Nous avons maintenant la confirmation que la deuxième saison sera de retour pour huit autres épisodes.

Nous sommes loin d’apprendre les titres des épisodes mais nous savons quels réalisateurs seront alignés pour la saison à venir:

EpisodeDirectorPrécédemment travaillé sur2 × 1Stephen SurjikLa Umbrella Academy | Le punisseur | Perdu dans l’espace2 × 2Stephen Surjik ——————————————————— 2 × 3Sarah O’GormanCursed | Jamestown | Pas d’infraction2 × 4Sarah O’Gorman ——————————————————— 2 × 5Ed BazalgetteDoctor Who | Poldark | The Last Kingdom2 × 6Geeta PatelRencontrez les Patels | Mort à moi | Santa Clarita Diet2 × 7Geeta Patel ——————————————————— 2 × 8Ed Bazalgette ——————————————————— Que sont la durée des épisodes?

Avec seulement huit dans le premier, chaque épisode avait une durée d’exécution d’au moins soixante minutes. Nous pouvons nous attendre à ce que la deuxième saison suive son exemple.

Netflix a-t-il publié une bande-annonce pour la deuxième saison de The Witcher?

Nous pouvons nous attendre à voir une bande-annonce bien plus tôt que la plupart des Originaux, mais nous sommes encore loin de recevoir une bande-annonce pour la saison deux.

Si nous avons de la chance, nous pourrions potentiellement voir une bande-annonce tomber Automne 2020.

En tant qu’espace réservé, voici la délicieuse lecture de Henry «Geralt de Rivia» Cavill des livres The Witcher de l’auteur Andrez Sapkowski.

Pouvons-nous nous attendre à voir d’autres saisons de The Witcher sur Netflix?

Si le showrunner de la série, Lauren S. Hissrich, a quelque chose à dire à ce sujet, The Witcher sera sur Netflix pendant très longtemps.

Dans une interview avec Just Lunning de inverse.com, Lauren S. Hissrich a discuté de la possibilité de futures saisons de The Witcher;

J’adore que la citation sur «sept saisons» ait été reprise si rapidement par la presse. Je jure dans une autre interview, j’ai dit: “Je pourrais écrire cette série pendant 20 ans.” Ce n’est pas que je ne comprends tout simplement pas comment les chiffres fonctionnent, il y a tellement de matériel, je crois que nous pourrions écrire pour toujours.

Interrogé sur le nombre de saisons pouvant aller au-delà des livres, Hissrich a dit ce qui suit:

Ce n’est pas mon intention de dépasser les livres. Nous faisons beaucoup d’exploration amusante de choses qui sont déjà dans les livres. Nous essayons d’ajouter à la tradition. Vous savez, en général, les auteurs mettent fin aux choses quand ils estiment qu’ils devraient être supprimés. Nous honorerions cela également.

L’entrevue a été incroyablement incitative et d’après les réponses du showrunner, vous pouvez dire que The Witcher est entre de bonnes mains.

De tous les acteurs et de l’équipe, il semble y avoir beaucoup de respect pour le monde créé par Andrez Sapkowski, et nous avons hâte de voir plus de magie et de monstres que The Witcher nous réserve.

Comment les abonnés et les critiques ont-ils réagi à The Witcher?

Naturellement, les abonnés ont répondu plus favorablement que les critiques.

Au moment de la rédaction de cet article, The Witcher a un excellent score de 8,9 / 10 sur IMDb, avec plus de 55 000 utilisateurs soumettant des scores. Sur Rotten Tomatoes, la série Original a également un score d’audience modeste de 92%, montrant clairement que les abonnés ont apprécié la première saison.

Malheureusement, nous devons maintenant discuter des critiques. Alors que nous sommes à 100% derrière le fait que tout le monde a droit à leur opinion, certaines des critiques de The Witcher ont été carrément ridicules. Certains critiques n’ont malheureusement même pas pris la peine de regarder toute la saison, formulant une opinion sur le premier épisode seulement, ce qui a donné lieu à l’une des pires critiques que nous ayons jamais lues. Cette critique elle-même a reçu une réponse du créateur et showrunner de la série Lauren S. Hissrich:

Beaucoup de gens m’ont gentiment écrit, bouleversé par les critiques de #Witcher. Saches cela:

De qui me soucie-je? Des critiques «professionnels» qui ont regardé un épisode et qui ont sauté? Ou de VRAIS fans qui ont regardé les huit en une journée et qui commencent leur rewatch?

Je suis folle de joie.😉❤️

– Lauren S.Hissrich (@LHissrich) 22 décembre 2019

D’autres critiques ont décidé de comparer The Witcher à celui de Game of Thrones, mais après avoir regardé la série nous-mêmes, nous dirions que The Witcher n’est pas le prochain Game of Thrones et devrait plutôt être considéré comme le tout premier The Witcher.

Il y aura beaucoup de pression pour que Netflix livre la deuxième saison de The Witcher, mais si c’est quelque chose comme la première, alors nous ne pouvons pas attendre.

Êtes-vous excité pour la deuxième saison de The Witcher? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!