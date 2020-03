The Witcher s’apprête à subir un nettoyage en profondeur après la contraction du cornavirus

L’ensemble de l’émission à succès de Netflix, The Witcher, doit subir un nettoyage en profondeur après que la star de la saison 2, Kristofer Hivju, a été testée positive pour le coronavirus.

Plus tôt cette année, l’ancien acteur de Game of Thrones Kristofer Hivju a été confirmé pour avoir été ajouté à la deuxième saison du nouveau spectacle de Netflix, The Witcher. Malheureusement, il a révélé aujourd’hui qu’il avait été testé positif pour le coronavirus. La production de The Witcher avait déjà été suspendue plus tôt dans la journée en raison du coronavirus, mais Netflix avait décidé de ne prendre aucun risque.

Peu de temps après que Kristofer Hivju a révélé qu’il avait contracté le coronavirus, Deadline a découvert que Netflix effectuerait un nettoyage en profondeur de tous les ensembles de The Witcher. En outre, Netflix a également conseillé à tous les membres du personnel de s’auto-mettre en quarantaine. Dans un e-mail à Deadline, Netflix a déclaré que la production de The Witcher était déjà en cours de fermeture et n’avait rien à voir avec le test positif de Kristofer Hivju pour le coronavirus.

Que pensez-vous tous de cette nouvelle? D’autres ensembles devraient-ils effectuer des processus de nettoyage en profondeur pour éviter les contractions des coronavirus? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de la première saison de The Witcher de Netflix:

Basé sur la série fantastique la plus vendue, The Witcher est une histoire épique du destin et de la famille. Geralt de Rivia, un chasseur de monstres solitaire, peine à trouver sa place dans un monde où les gens se révèlent souvent plus méchants que les bêtes. Mais lorsque le destin le précipite vers une puissante sorcière et une jeune princesse au secret dangereux, les trois doivent apprendre à naviguer ensemble sur le continent de plus en plus volatil.

The Witcher stars Henry Cavill comme Geralt of Rivia, Freya Allan as Ciri, Anya Chalotra as Yennefer, Jodhi May as Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson as Eist, Adam Levy as Mousesack, MyAnna Buring as Aretuza, and Millie Brady as Princess Renfri, with Mimi Ndiweni et Therica Wilson-Read en tant que sorcières novices.

La saison 1 de Witcher est maintenant disponible sur Netflix.

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!