The Witcher Season 2 a officiellement commencé le tournage

Le spectacle fantastique basé sur le jeu vidéo et la série de livres à succès a gagné tout ce qui suit depuis sa sortie et les fans du monde entier sont très excités pour le prochain chapitre de Le sorceleur. Heureusement pour eux, il a été confirmé que la série bien-aimée de Netflix a commencé le tournage de sa deuxième saison.

La première manche du drame fantastique captivant a été une promenade palpitante pleine d’action qui a gardé les téléspectateurs sur le bord de leurs sièges du début à la fin. Il y avait des scènes de combat épiques, une magie envoûtante et toutes sortes de bêtes à couper le souffle poussant le récit intrigant vers l’avant. Il n’est vraiment pas surprenant que la série soit toujours l’émission la plus populaire au monde et ait provoqué une énorme augmentation des ventes de la franchise. Compte tenu de tout le battage médiatique autour de The Witcher, beaucoup se demandaient quand le tournage de la deuxième saison commencerait, et maintenant nous savons que la production est officiellement en cours.

Pour le prochain épisode, nous pouvons nous attendre à ce que la plupart des critiques reçues des fans concernant la chronologie confuse et les incohérences narratives avec le matériel source soient traitées. Non seulement cela, mais il y a également eu quelques nouvelles récentes, avec des rapports disant que Mark Hamil s’est vu offrir le rôle de Vesemir. Pendant ce temps, Netflix ajoute également deux nouveaux Witchers pour la prochaine sortie nommée Lambert et Coën.

La prochaine manche du Witcher semble donc bien se passer, et tous les signes indiquent une autre saison réussie. Maintenant que nous savons qu’ils ont commencé à tourner, il ne faudra pas longtemps avant d’obtenir une date de sortie solide et peut-être même une bande-annonce. Jusqu’à ce que cela se produise, cependant, les fans peuvent profiter de chaque seconde de la première saison exaltante de Le sorceleur, qui diffuse exclusivement sur Netflix.