The Witcher Season 2 Set Pics Reveal Nilfgaardian Armor n’a pas changé

La première saison de Netflix Le sorceleur, bien que très populaire auprès du public du monde entier, avait son lot de défauts et de lacunes, il était donc logique que les fans s’attendent à une refonte à mesure que le casting et l’équipe entrent en pré-production dans le prochain chapitre du voyage de Geralt dans le monde du continent.

La nouvelle adaptation en direct s’est avérée être un énorme succès pour Netflix et son format d’entreprise. Autrement dit, tout le monde aime la représentation du loup blanc de Rivia par Henry Cavill. Compte tenu de ce soutien unanime du fandom et de l’augmentation des revenus de la franchise dans son ensemble, l’avenir est radieux pour la saga The Witcher. Mais même alors, la première sortie de la série avait de nombreux défauts et les fans, à ce stade, n’ont pas manqué de les signaler vocalement.

À savoir, beaucoup de gens ont eu du mal à respecter la chronologie confuse et certains ont souligné plusieurs incohérences dans le récit par rapport au matériel source. Au crédit des producteurs, cependant, ils sont prêts à vous entendre, et Lauren Hissrich a promis qu’ils corrigeraient leurs erreurs.

L’une de ces erreurs, en particulier, a tourmenté la série avant même ses débuts. L’armure Nilfgaardian, qui a depuis été appelée “ armure de scrotum ” pour la ressemblance étrange, a pris beaucoup de feu jusqu’à ce que Hissrich nous dise qu’ils allaient la changer pour la saison 2. Maintenant, Redanian Intelligence, une source fiable de Witcher info, a divulgué des photos de jeu (vues via le lien ci-dessous) qui montrent que le design n’a pas encore changé.

Cliquer pour agrandir

Il semblerait que les premières scènes tournées au cours de la deuxième saison se déroulent à Nilfgaard et des photos de tests de costumes pour les figurants révèlent que l’armure n’a pas changé malgré l’assurance du showrunner. Bien sûr, il est possible qu’ils utilisent ces vieux costumes pour certaines des scènes les plus anciennes de la saison, probablement des flashbacks, pour le changer plus tard lorsque les soldats nilfgaardiens réapparaîtront, mais à ce stade, nous ne pouvons pas dire avec certitude.

L’histoire a cependant l’excuse parfaite. Dans les romans, après sa défaite honteuse à la bataille de Sodden Hill, l’empereur de Nilfgaard se retire pour se préparer à une autre invasion massive des royaumes du Nord, qui pourrait s’avérer un développement précieux de l’intrigue puisque la série veut changer l’armure.

Quoi qu’il en soit, nous devrons attendre et voir si le nouveau design parvient à plaire aux fans ou, à tout le moins, rivaliser avec le design exquis du CDPR dans Wild Hunt lorsque Le sorceleur revient avec une autre saison en 2021.

Source: Redanian Intelligence