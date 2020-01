The Witcher Showrunner explique pourquoi la saison 2 est retardée

Showrunner Lauren Schmidt Hissrich a supervisé avec succès une première série de 8 épisodes pour Le sorceleur (même si la réaction critique a été un peu sniffy). Talk a ensuite évolué rapidement vers son avenir, et la saison 2 a déjà été éclairée par Netflix, nous pouvons donc être assurés que davantage de drames fantastiques Cavillous (portemanteau de Henry Cavill et merveilleux) se dirigent vers nous.

Mais bien que la production devrait bientôt commencer, la prochaine sortie de l’émission ne sera pas diffusée avant 2021 au plus tôt. Et cela malgré les informations qui indiquaient initialement qu’il était fixé pour cette année. Mais maintenant, Hissrich a pris le temps d’expliquer pourquoi il y a eu un retard dans une nouvelle interview avec IGN, le showrunner disant ce qui suit à propos de l’attente:

“La vérité est, [The Witcher] est un spectacle énorme et cela prend beaucoup de temps et nous avons réalisé que dans la saison 1, nous avons brisé une grande partie du processus de post-production, et nous voulons nous assurer que tout le monde dans notre équipe a le temps de faire son travail et de faire au mieux de leurs capacités. Donc, nous nous assurons que nous avons beaucoup de temps de coussin intégré pour la saison 2 afin que nous n’entassions rien à la dernière minute. “

Peut-être plus que tout autre genre télévisé, le drame fantastique a amené la production à l’échelle du film sur le petit écran, ce qui montre à la fois la qualité du produit et les échelles de temps accrues sur lesquelles il opère. Hissrich a également fait allusion à la pression pour que la première saison se déroule comme prévu, ce dont ils ne s’attendront pas à en souffrir cette fois-ci.

Une bonne nouvelle pour moi, alors, car je suis notoirement mauvaise (notoire pour moi) à rattraper mon retard à la télévision. Cela me donne une année entière pour trouver le temps d’entrer dans The Witcher. Merci Lauren!

Vous voyez, les producteurs ont vraiment à cœur les intérêts de leur public. Cela a clairement tout à voir avec mes habitudes de visionnage et rien à voir avec l’un des malarkey de production précédemment discuté dans cet article. Comment ça se termine? Moi aussi, je peux voir des morts. Comment est-ce pour une référence crowbarred? Désolé, je vais m’arrêter maintenant.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, assurez-vous d’attraper la saison 1 de Le sorceleur car il est actuellement diffusé sur Netflix.