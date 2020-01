The Witcher Showrunner réfléchit sur les scènes supprimées de la saison 1

Si les choses avaient tourné différemment, Triss et Yennefer auraient partagé un peu plus de temps pendant la première saison de Le sorceleur.

C’est selon la showrunner Lauren S. Hissrich, qui a admis que la décision de supprimer ladite scène était l’un de ses grands regrets à l’issue de la saison 1. Hissrich a fait l’omission lors d’une interview en profondeur avec Pure Fandom (h / t ComicBook.com ), où l’écrivain-producteur a également parlé de manière lyrique de Freya Allen (Ciri) et Anya Chalotra (Yennefer) et de l’importance des intrigues féminines.

Mais lorsque la conversation a inévitablement tourné vers les scènes qui n’ont pas été retenues pour la saison 1 de The Witcher, Hissrich a identifié celle d’Aretuza, compte tenu de la façon dont elle montrait les façons dont Yennefer avait mûri depuis qu’elle était devenue sorcière stagiaire.

Nous avons eu une belle scène dans l’épisode 103 où Yennefer, Fringilla et Sabrina ont tous discuté de ce qu’ils pensaient de leurs transformations, et en y repensant, j’aurais aimé pouvoir le garder. C’était un si bel exemple d’amitié féminine, et cela aurait également servi à ancrer un peu plus Fringilla avant de rejoindre Nilfgaard. Nous avons également filmé une scène de Yen rencontrant un très jeune Triss, qui venait d’arriver à Aretuza; cela a permis de montrer le chemin parcouru par Yennefer pendant ses années à Aretuza, et a créé un sens de mentorat entre ces deux sorcières. En regardant en avant quelques histoires qui se déroulent dans la saison deux, je souhaite que nous ayons encore ces scènes! Mais je suis fier de ce que nous avons accompli en un temps record.

On dirait que nous pouvons nous attendre à voir beaucoup plus de Triss Merigold lorsque la saison 2 arrivera en 2021, ce qui ne devrait pas surprendre les fans de Witcher, compte tenu du triangle amoureux qui émerge entre Triss, Geralt et Yennefer de Vengerberg.

En outre, il arrive souvent que les réalisateurs et les metteurs en scène regardent en arrière leurs efforts créatifs – avec le recul, pas moins – et souhaitent avoir changé cela, ou peaufiné cela. Ou, dans le cas de Hissrich, a épargné une scène impliquant Yennefer et le jeune Triss. Néanmoins, avec Le sorceleur la saison 2 en route (sans parler du prochain film d’anime, Nightmare of the Wolf), il reste encore beaucoup de matériel à explorer.