The Witcher Showrunner révèle des scènes supprimées du spectacle Henry Cavill

Le showrunner Witcher Lauren S. Hissrich a parlé de certaines des scènes supprimées de la première saison de la série Netflix avec Henry Cavill.

La deuxième saison de The Witcher de Henry Cavill est déjà en cours après une première saison réussie. Netflix développe également un spin-off animé pour The Witcher appelé Nightmare of the Wolf de Studio Mir.

The Witcher de Henry Cavill est issu d’une série de romans et de nouvelles et est également bien connu pour ses adaptations de jeux vidéo. Avec toute adaptation, des scènes doivent être coupées et ce fut le cas avec The Witcher de Henry Cavill. Dans une interview avec Pure Fandom, la showrunner Lauren S. Hissrich a ouvert spécifiquement sur certaines des scènes coupées de la première saison de The Witcher:

«J’adore ces couches que nous avons extraites des livres, puis développées. Mais oui, il y avait aussi tellement de scènes qui devaient être coupées des derniers épisodes – telle est la malédiction de la télévision. Nous avons eu une belle scène dans l’épisode 103 où Yennefer, Fringilla et Sabrina ont tous discuté de ce qu’ils pensaient de leurs transformations, et en y repensant, j’aurais aimé pouvoir le garder. C’était un si bel exemple d’amitié féminine, et cela aurait également servi à ancrer un peu plus Fringilla avant de rejoindre Nilfgaard. Nous avons également filmé une scène de Yen rencontrant un très jeune Triss, qui venait d’arriver à Aretuza; cela a permis de montrer jusqu’où Yennefer avait progressé pendant ses années à Aretuza, et a créé un sens de mentorat entre ces deux sorcières. En regardant en avant quelques histoires qui se déroulent dans la saison deux, je souhaite que nous ayons encore ces scènes! Mais je suis fier de ce que nous avons accompli en un temps record. »

Voici le synopsis officiel de la première saison de The Witcher de Henry Cavill:

Basé sur la série fantastique la plus vendue, The Witcher est une histoire épique du destin et de la famille. Geralt de Rivia, un chasseur de monstres solitaire, peine à trouver sa place dans un monde où les gens se révèlent souvent plus méchants que les bêtes. Mais lorsque le destin le précipite vers une puissante sorcière et une jeune princesse au secret dangereux, les trois doivent apprendre à naviguer ensemble sur le continent de plus en plus volatil.

The Witcher stars Henry Cavill comme Geralt of Rivia, Freya Allan as Ciri, Anya Chalotra as Yennefer, Jodhi May as Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson as Eist, Adam Levy as Mousesack, MyAnna Buring as Aretuza, and Millie Brady as Princess Renfri, with Mimi Ndiweni et Therica Wilson-Read en tant que sorcières novices.

The Witcher est maintenant disponible sur Netflix.

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.