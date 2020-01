The Witcher Star révèle la seule scène de nu pour laquelle elle a utilisé un corps double

Avec la dernière saison de Game of Thrones maintenant loin derrière nous, cette importante lacune dans le calendrier d’un spectacle fantastique pour adultes est comblée par Netflix. Le sorceleur. Arrivé au service de streaming en décembre, il adapte les romans fantastiques classiques d’Andrzej Sapkowski et n’est pas seulement la série la mieux notée de la plate-forme, mais une deuxième saison est déjà en production et nous entendons qu’une troisième sortie a également été éclairée au vert .

Il suffit de dire que ce fut un énorme succès, mais les comparaisons avec Game of Thrones ont toujours été inévitables et il n’est pas difficile de voir pourquoi. Après tout, The Witcher a sa juste part non seulement d’éléments fantastiques, mais aussi de beaucoup de sexe et de nudité, Yennefer d’Anya Chalotra étant au centre de la plupart d’entre eux. Mais combien en a fait l’actrice elle-même?

Eh bien, il s’avère que c’était en fait Chalotra dans la plupart des scènes, avec une seule séquence particulière nécessitant l’utilisation d’un double corps. En parlant avec Metro, la star a dit qu’elle voulait faire la nudité elle-même, mais avait besoin de son double pour la toute première scène de sexe.

«J’avais un double corps pour les scènes de sexe, et elle était toujours là. Flore. “Mais je n’ai pas [use her], Je ne l’ai utilisée que pour la première scène de sexe parce que j’ai réalisé très rapidement dans cette première scène de sexe qu’en fait, je ne me sentais pas à l’aise [with] quelqu’un d’autre qui dépeint Yennefer, parce que c’est toujours du théâtre, n’est-ce pas? “

Cliquer pour agrandir

Elle a ensuite expliqué qu’elle avait du mal à regarder cette première scène et a ensuite décidé de faire le reste par elle-même:

“J’ai trouvé [watching] c’est vraiment dur, donc si nous devions parler des scènes de sexe, alors ce serait la meilleure façon de les filmer, pour que je sois à l’aise et que vous obteniez, vous obtiendrez toujours ce dont nous avions besoin pour l’histoire aller de l’avant », a-t-elle expliqué. “Mais avec le public, oui, mais le plan large n’est pas moi. L’intimité entre Yennefer et Istrid est. Ces gros plans. “

“Nous pensions que nous pourrions représenter ces scènes sans aucune nudité”, a déclaré Anya. «Semi-nue, mais pas comme la première scène de sexe où j’ai dû utiliser mon corps en double. Les seules choses pour lesquelles je devais être nu étaient les scènes, la scène de transformation et d’autres scènes qui ont vraiment développé l’histoire et en ont vraiment besoin, vous savez… »

À seulement 23 ans, et étant un nouveau venu dans l’industrie, il est certainement un peu surprenant qu’elle ait décidé de jouer seule la plupart des scènes de nu et de ne pas utiliser de double corps, comme de nombreuses jeunes actrices l’ont peut-être fait.

Mais même en mettant cela de côté pendant un moment, personne ne peut nier que Chalotra a donné une performance absolument formidable en tant que Yennefer et nous imaginons que tous les grands studios hollywoodiens vont maintenant frapper à sa porte. Et franchement, nous avons hâte de voir plus d’elle dans les deux Le sorceleur et tout autre projet futur dans lequel elle finira par jouer.