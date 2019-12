The Witcher tire des chiffres énormes pour Netflix malgré des critiques mitigées

Au cours des dernières années, nous avons constaté un certain nombre de grands écarts entre les opinions des critiques professionnels et du public. Parfois, il y a un motif politique caché en jeu pour revoir-bombarder certains films ou émissions de télévision, parfois les critiques se trompent vraiment et parfois il n'y a tout simplement pas d'explication décente.

Le dernier exemple est celui de Netflix Le sorceleur. Depuis son lancement la semaine dernière, l'émission de fantasy pour adultes a été classée Rotten après 59 critiques, Rotten Tomatoes la résumant comme «à moitié formée». Cependant, la cote d'audience après 12 200 critiques est de 93%. Non seulement cela, mais selon Business Insider, l'émission était "la troisième série de streaming originale la plus demandée aux États-Unis entre le 18 décembre et le 24 décembre", derrière seulement Stranger Things et The Mandalorian. Ce qui signifie évidemment qu'il attire de nombreux téléspectateurs pour Netflix.

Alors, qu'est-ce qui explique cette disparité? Eh bien, dans le cas de The Witcher, il est douteux de savoir combien d'émissions les critiques ont réellement regardées avant de s'asseoir pour écrire leurs articles. Entertainment Weekly a attiré beaucoup de critiques pour sa critique désormais infâme, dans laquelle leur critique a avoué avoir regardé l'épisode 1 et des parties des épisodes 2 et 5 et a décidé que cela suffisait pour le revoir. Comme vous pouvez l'imaginer, cela a été accueilli avec incrédulité par les fans de la série, qui ont exprimé leur incrédulité que les critiques professionnels soient heureux de dire qu'ils n'ont pas regardé ce qu'ils étaient censés revoir.

Bien que je ne puisse pas garantir que ce genre de chose s'est produit dans de nombreuses critiques, il est possible que certains critiques n'aient tout simplement pas eu accès à toute la série lorsqu'ils l'ont examinée. Il existe de nombreux cas de critiques télévisées d'une saison basées sur les premiers épisodes et la complexité de l'émission signifie qu'il faut un peu de temps pour se familiariser avec son fonctionnement.

Mais les critiques soient damnés, Le sorceleur c'est super! Il est heureux que le public soit également d'accord avec l'émission actuellement la mieux notée de Netflix, une deuxième saison entrant en production et le géant du streaming ayant apparemment déjà éclairci la troisième. Les showrunners ont de grands projets pour ces personnages et ce monde aussi, et j'espère désespérément qu'ils auront la place pour raconter l'histoire qu'ils veulent. En attendant, je soupçonne que certains critiques pourraient réévaluer la série maintenant que tout le monde l'aime.