‘The Witcher’ Voici combien de personnes ont déjà regardé l’émission Netflix

Netflix est peut-être confronté à une forte concurrence de nouveaux services de streaming comme Disney +, mais il semble tenir le coup. La société a révélé le nombre de téléspectateurs pour certaines de ses dernières versions lors de sa lettre aux actionnaires du quatrième trimestre 2019. Il s’avère que des millions de personnes jouent sur des films comme 6 Underground et Klaus et des émissions comme The Crown and You. Mais le grand gagnant de Netflix a été la série fantastique The Witcher.

76 millions de membres de Netflix ont regardé «The Witcher»

The Witcher | Budrul Chukrut / SOPA Images / LightRocket via .

The Witcher est largement considéré comme la réponse de Netflix au dernier mégahit de Game of Thrones de HBO. Basé sur une série de romans fantastiques qui ont engendré plus tard une série de jeux vidéo populaire, la série a reçu des critiques mitigées de la part des critiques. Mais cela n’a apparemment pas dissuadé les gens qui étaient d’humeur pour une télévision à l’épée et à la sorcellerie pendant les vacances.

Dans les quatre semaines suivant sa date de sortie le 20 décembre 2019, 76 millions de ménages avaient regardé The Witcher. Cela le met sur la bonne voie pour être la plus grande série télévisée de la saison 1 de Netflix. Le service de streaming donne également à l’émission le mérite d’avoir stimulé les ventes des romans originaux d’Andrzej Sapkowski et des jeux vidéo qu’elle a inspirés.

Soixante-seize millions de ménages, c’est énorme, mais il est accompagné d’un astérisque. Dans la lettre aux actionnaires, Netflix explique qu’il a récemment ajusté la façon dont il déclare l’audience. Auparavant, une vue était enregistrée si un ménage regardait 70% d’un film ou un seul épisode d’une émission. Maintenant, les gens ont juste besoin de regarder 2 minutes d’un épisode ou d’un film pour qu’il compte comme une vue.

Netflix pense qu’il a battu Disney +

Dans la lettre, Netflix a également abordé la concurrence de Disney + et Apple TV +, qui ont tous deux été lancés au quatrième trimestre de 2019. Il a souligné les tendances de recherche de Google pour les émissions phares de ces deux plateformes, ainsi que d’Amazon Prime, pour faire valoir que l’intérêt pour The Witcher a dépassé de loin celui de Disney’s The Mandalorian, d’Apple The Morning Show et d’Amazon Jack Ryan.

Les données de Parrot Analytics montrent que The Witcher et The Mandalorian sont au coude à coude pour le titre de la série de streaming la plus demandée. Les deux émissions se sont échangées contre les places n ° 1 et n ° 2 ces dernières semaines. Ces classements sont basés sur l’expression de la demande, qui examine le streaming vidéo, les médias sociaux, le partage de photos, les blogs et les micro-blogs, les plateformes de notation des fans et des critiques, les protocoles peer-to-peer et les sites de téléchargement / streaming pour déterminer la demande du public pour un spectacle particulier.

Y aura-t-il une saison 2 de «The Witcher»?

Je suis tellement ravi d’annoncer: Geralt, Yennefer et Ciri seront de retour pour plus d’aventures… dans la saison deux.

Je ne pourrais pas être plus fier de ce que les acteurs et l’équipe incroyables de The Witcher ont accompli, et j’ai hâte que le monde fouille et apprécie ces histoires avec nous. ❤️⚔️ pic.twitter.com/evWoHvUl1e

– Lauren S.Hissrich (@LHissrich) 13 novembre 2019

Avec un nombre record de téléspectateurs pour The Witcher, il n’est pas surprenant que le spectacle soit de retour pour la saison 2. Le spectacle, qui met en vedette Henry Cavill en tant que chasseur de monstres Geralt, a été renouvelé tôt avant la première saison.

“Je ne pourrais pas être plus fier de ce que les acteurs et l’équipe incroyables de The Witcher ont accompli, et j’ai hâte que le monde fouille et apprécie ces histoires avec nous”, a tweeté la showrunner Lauren Hissrich en novembre 2019. Mais les fans devra être patient. Étant donné le temps qu’il faut pour produire de nouveaux épisodes, nous ne verrons probablement pas The Witcher Saison 2 avant 2021.

