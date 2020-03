The Wretched de IFC Midnight ressemble au film d’horreur parfait à regarder dans une maison sombre en mai [Trailer]

Quelque chose de méchant veut à l’intérieur.

IFC Midnight a publié une toute nouvelle bande-annonce et affiche pour le prochain film d’horreur Le malheureux, qu’ils apporteront aux plateformes numériques et à la VOD sur 1er mai 2020.

Écrit et réalisé par Brett et Drew Pierce (Deadheads), The Wretched suit un adolescent rebelle, aux prises avec le divorce imminent de ses parents, qui affronte une sorcière de mille ans qui vit sous la peau de la femme d’à côté.

À la suite de la séparation de ses parents, un adolescent rebelle, Ben, est envoyé vivre avec son père pour l’été et travailler à la marina locale afin d’acquérir une certaine forme de discipline. La ville touristique idyllique lui offre cependant peu de réconfort, car il est obligé de faire face aux adolescents locaux privilégiés et à la nouvelle petite amie de son père. Les problèmes de Ben deviennent de plus en plus inquiétants quand il fait une découverte effrayante sur la famille qui loue la maison voisine.

Un esprit malveillant des bois s’est emparé des parents et commence à jouer à un jeu de maison sinistre, s’attaquant aux enfants et effaçant toute trace de leur existence. Les soupçons de Ben sur les horreurs surnaturelles ne sont pas entendus et il lance une croisade périlleuse afin de mettre fin au règne de terreur de la sorcière qui marche sur la peau.

Les misérables étoiles John-Paul Howard (“Contre vents et marées”), Piper Curda (Je ne l’ai pas fait), Azie Tesfai (“Supergirl”), et Kevin Bigley («Téléchargement» de Netflix).

Meagan a passé en revue The Wretched pour nous à Fantasia l’année dernière, écrivant: «Les frères Pierce ont livré un nouveau conte de fées sombre qui plaira aux foules de minuit.»

