Théâtres AMC, Regal, Landmark, Cineplex et Alamo Drafthouse Fermer

Selon Variety, AMC Theatres (la plus grande chaîne de cinémas d’Amérique) a fermé ses portes en raison de l’épidémie de coronavirus. La chaîne a tenté de rester ouverte en ne vendant d’abord que 50% de chaque projection, puis en limitant chaque émission à 50 billets vendus conformément aux recommandations de la CDC sur la distanciation sociale. Cependant, maintenant que les directives du CDC ont réduit la limite recommandée de rassemblements à seulement 10 personnes, les théâtres n’ont d’autre choix que de fermer.

“Nous sommes toujours tellement déçus pour nos invités cinéphiles et pour nos équipes d’employés que les nouvelles directives du CDC que les Américains ne devraient pas réunir en groupes de plus de 10 personnes rendent impossible l’ouverture de nos cinémas”, a déclaré le PDG Adam Aron dans un communiqué. «Pourtant, la santé et le bien-être des clients et des employés d’AMC, et de tous les Américains, ont priorité sur tout le reste. Nous continuerons de surveiller cette situation de très près et nous espérons que nous pourrons à nouveau ravir les cinéphiles du pays en rouvrant les cinémas AMC conformément aux directives du CDC et des autorités sanitaires locales. »

AMC, qui exploite 634 sites aux États-Unis et au Canada, a également déclaré qu’elle «resterait flexible lors de sa réouverture, conformément aux recommandations du CDC et aux directives gouvernementales». Les personnes inscrites à leurs abonnements à la liste A ne recevront aucune facturation pendant la pause.

La société est rejointe par Regal, Cineplex, Landmark et Alamo Drafthouse pour fermer leurs portes afin de réprimer la propagation du virus COVID-19.

ComingSoon.net recommande à tous les lecteurs de se conformer aux directives du CDC et de rester aussi isolés que possible pendant cette période d’urgence.

