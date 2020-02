Theme Le thème d’enregistrement du prince Harry et Jon Bon Jovi aux célèbres studios Abbey Road

Bon Jovi, Prince Harry

Le rockeur et le membre royal ont rejoint le Invictus Games Choir dans une chanson inspirée par Unbroken.

Le prince Harry et Jon Bon Jovi ont uni leurs forces aux célèbres studios Abbey Road à Londres pour enregistrer un single caritatif vendredi 28 février.

Le rockeur et la famille royale s’associent au Invictus Games Choir pour enregistrer une version de la chanson d’inspiration ininterrompue, pour le tournoi sportif Invictus que Harry a fondé pour d’anciens soldats blessés.

Après s’être rencontrés sur les marches de l’immeuble, le couple est allé au studio deux d’Abbey Road, où les Beatles ont enregistré bon nombre de leurs tubes dans les années 1960. Mais ils ont d’abord recréé la célèbre couverture de l’album d’Abbey Road de Fab Four, posant en Ils ont marché le passage à niveau emblématique à l’extérieur du studio.

Une vidéo partagée sur le compte Instagram de Sussex Royal montrait que le chanteur entraînait toujours Harry dans une cabine d’enregistrement avec des écouteurs, le musicien jouant de la guitare et disant au débutant que ce serait “vraiment facile” et “de respirer”.

Bon Jovi a dit avoir trouvé son “désir de servir” et ses histoires “touchantes” et “qu’ils sont devenus un groupe de rock” en chantant Unbroken.

Les deux parents de Bon Jovi ont servi dans le Corps des Marines des États-Unis et ont enregistré Unbroken pour le film documentaire To Be of Service de 2019, qui portait sur les histoires d’anciens soldats souffrant du SSPT.

La nouvelle version caritative d’Unbroken with Harry sortira le mois prochain, avant les jeux, qui auront lieu à La Haye aux Pays-Bas en mai. Les gains du single iront à l’Invictus Games Foundation.