“Thesis”, le premier film d’Alejandro Amenábar, sera adapté en série

Peu de débuts ont fait autant de bruit dans le cinéma espagnol que celui d’Alejandro Amenábar. Sorti en 1996 sous la production de José Luis Cuerda, “Thesis” a balayé son gala Goya correspondant pour prendre sept des huit prix qu’il a choisis, y compris le meilleur film et le réalisateur original et le scénario original pour Amenábar lui-même, qui a presque 25 ans plus tard, vous verrez comment son irruption sur grand écran fait le saut à la télévision.

Ana Torrent dans “Thesis”

La fiction télévisuelle sera développée par Federation Entertainment, qui a produit ces dernières années des titres tels que «Marianne» ou «Marseille». Comme le rapporte Variety, la société française il a repris les droits pour réaliser de nouvelles versions de l’opéra prima Amenábar, et s’associera au producteur très occupé Raphaël Rocher, d’Empreinte Digitale, pour façonner ce drame aux teintes intenses de thriller psychologique.

L’influent Enrique Cerezo agira en tant que producteur exécutif du projet, tout comme Guido Rud, qui en 2019 a été impliqué dans le plus grand succès du box-office espagnol avec “Père il n’y en a qu’un”. De plus, le média cité ci-dessus prévoit que d’autres accords de ce style seront annoncés dans les prochains mois, de sorte que le recyclage des films cultes en série pourrait devenir la nouvelle norme sur le marché hispanophone.

Sa percée télévisuelle particulière

Après avoir collaboré avec Movistar + avec “Tant que la guerre dure”, Amenábar, apparemment inconscient de cette adaptation de “Thesis”, collaborera à nouveau avec la plate-forme pour entrer dans le média télévisuel, dans lequel fera ses débuts en tant que réalisateur et scénariste avec l’adaptation de “Le trésor du cygne noir”. Cette mini-série de six épisodes prend comme référence le roman graphique de Guillermo Corral et Paco Roca, qui entrelace l’histoire du navire espagnol Nuestra Señora de la Mercedes, coulé au début du XIXe siècle, et la plus récente tentative américaine de piller les trésors contenus dans le bateau.

.