ThinQ Washer, la nouvelle machine à laver LG à intelligence artificielle

Le lavage des vêtements est une tâche qui demande de la ruse et un peu de dévouement. Bien que cela puisse aussi être une activité épuisante et fastidieuse, et si vous ne compreniez pas le sarcasme, maintenant LG veut une fois pour toutes que le processus de lavage des vêtements est beaucoup plus simple qu’auparavant, avec l’aide du nouveau ThinQ Washer avec intelligence artificielle. Oui, rincer nos vêtements sales n’a jamais été aussi amusant… ou simple.

La magie derrière l’intelligence artificielle de la nouvelle laveuse ThinQ permet à la nouvelle machine à laver LG de détecter le type de tissu et le poids des vêtements afin que vous puissiez choisir le cycle de lavage le plus pratique. Mais ce n’est pas la seule chose que cette machine à laver intelligente peut réaliser. Vous pouvez également démarrer et arrêter les cycles à distance et même pouvoir envoyer des notifications lorsque le lavage est terminé et même effectuer des rappels lorsqu’il est nécessaire de subir une maintenance, selon l’entreprise.

Cependant, ce n’est pas la première incursion de LG sur le marché des appareils ménagers intelligents. En 2015, il a introduit le système révolutionnaire connu sous le nom de Twin Wash, qui intégrait une petite machine à laver dans une machine à laver principale, ce qui permettait de laver différents types de tissus en même temps et avec différentes configurations. En apparence, le Twin Wash et le nouveau ThinQ Washer sont similaires, sauf que le premier n’a pas d’IA.

Le prix de la nouvelle laveuse ThingQ n’est pas encore disponible, mais son lancement devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2020.

